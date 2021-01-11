Rekabet Kurulu WhatsApp Kararı: Bilgilerin Paylaşılmasını Durdurdu

Rekabet Kurulu tarafından Facebook ve WhatsApp'a soruşturma açıldı. WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu. İşte yapılan açıklama ve detaylar.

Türkiye Harekete Geçti: WhatsApp Verilerinin Paylaşılması Zorunluluğu Durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Türkiye'de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), AB yasalarıyla tam uyumlu. Avrupa'da bu dayatmayı yapamayan Facebook Türkiye'de de kanunlara takılacak.

Bakanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Rekabet Kurumu bu hafta bir araya gelerek açıklama yapacak.

Aktarılan bilgiye göre yetkililer, "Facebook ya geri adım atacak ya da biz engelleyeceğiz. Şu ana kadar onaylayanlarda da geri adım atılacak. Vatandaşa önerimiz acele etmeyin. Bir şey onaylamayın. Biz hafta arasında ortak açıklama yapacağız" dedi.

Rekabet Kurulu harekete geçti ve WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu.

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

Rekabet Kurulu’nun 11.01.2021 tarihli ve 21-02/25-M sayılı kararıyla, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd., WhatsApp Inc. ve WhatsApp LLC (hepsi birlikte “Facebook” olarak anılacaktır) hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açılmıştır. Bilindiği üzere, son günlerde, WhatsApp kullanıcılarına, WhatsApp kullanım koşullarının ve gizlilik ilkesinin güncelleneceğine ilişkin bilgilendirme yapılmış, söz konusu bilgilendirmede kullanıcıların WhatsApp’ı kullanmaya devam edebilmeleri için WhatsApp verilerinin Facebook şirketleri ile paylaşılmasına onay vermeleri gerektiği, aksi halde 8 Şubat 2021’den itibaren WhatsApp’ı kullanamayacakları belirtilmiştir. Bu haliyle güncelleme, daha fazla verinin Facebook tarafından toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını içermektedir. Alınan kararda ayrıca söz konusu uygulamalarının soruşturma sonucunda alınacak nihai karara kadar ciddi ve telafi olunamayacak zararlar doğurma ihtimalini haiz olduğundan 4054 sayılı Kanun’un 9. maddesi çerçevesinde geçici tedbir alınması ve bu kapsamda Facebook’un Türkiye’de, WhatsApp kullanıcılarının verilerinin 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren başka hizmetler için kullanılmasına yönelik getirdiği koşulları durdurması ve bu koşulları kabul eden veya bilgilendirmeyi alarak kabul etmeyen tüm kullanıcılara Facebook’un veri paylaşımını içeren yeni koşulları durdurduğunu anılan tarihe kadar bildirmesi gerektiğine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yapılan açıklamadan da belirtildiği üzere Facebook'un Türkiye'de WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurmasına karar verildi.

WhatsApp sabah saatlerinde resmi bir açıklama yapmıştı. Açıklamaya hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.