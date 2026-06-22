WhatsApp'ın Lideri Değişiyor! Uygulamada Büyük Değişim Yaşanabilir

WhatsApp'ın başındaki isim değişiyor. Uzun bir zamandan beri uygulamaya eklenecek olan özelliklerden ekip yönetimine kadar birçok noktada sorumluluk üstlenen Will Cathcart, görevinden ayrılacağını duyururken kendisinin yerine kimin geleceğinin bilgisini de paylaştı. Yeni liderle birlikte uygulamada ciddi değişimler yaşanması bekleniyor.

WhatsApp'ın Yeni Lideri Kim Olacak?

Neredeyse 7 yıldır WhatsApp'ı yönetmekten sorumlu olan Will Cathcart görevinden ayrılırken onun yerine Kunal Shah gelecek. Kendisi Hindistan'ın en popüler ve en değerli girişimlerinden biri olan CRED ile biliniyor. Cathcart, CRED'i Hindistan'ın en önemli teknoloji şirketlerinden biri hâline getirdiğini ifade ederek ona güveninin tam olduğuna işaret etti.

Cathcart, şimdiye kadar WhatsApp'ın dünyaya basit, güvenilir ve gizlilik odaklı mesajlaşma konusunda çok geniş bir kitlenin güvenini kazandığını ve bugüne kadarki en güçlü konumunda olduğunu belirtti. Bunun çekilmek için en doğru zaman olduğunu düşünen eski WhatsApp lideri, bu zamana kadar uçtan uca şifreleme de dahil olmak üzere birçok önemli özelliğe dikkat çekerek şu ana kadar WhatsApp'a güvenen herkese teşekkür etti.

Kunal Shah Döneminde WhatsApp Kullanıcılarını Neler Bekliyor?

Kunal Shah, şimdiye kadar özellikle finans odaklı projelerle öne çıkmış birisi. Finans konusunda uzman birinin WhatsApp'ın başına geçmesi, aslında bize Meta'nın mesajlaşma uygulamasına yönelik uzun vadeli planları hakkında fikir sağlıyor. Shah döneminde büyük bir olasılıkla WhatsApp'ın basit bir mesajlaşma uygulaması olduğu günler geride kalacak.

Bu uygulama, kullanıcıların para transferi yapabileceği, faturalarını ödeyebileceği ve daha birçok finansal işlemin gerçekleştirilebileceği çok amaçlı bir uygulamaya dönüşebilir. Ayrıca Elon Musk'ın X'i (eski adıyla Twitter) "her şey" uygulaması hâline getirme vizyonu da benimsenebilir. Bu kapsamda WhatsApp da mesajlaştığınız, yemek sipariş ettiğiniz ve daha birçok işlem gerçekleştirebileceğiniz tek bir uygulama olabilir.

Diğer yandan en büyük yenilik, işletme hesaplarına yönelik olabilir. Meta'nın WhatsApp Business'a ne kadar önem verdiğini bilmeyen yok. Öyle ki bu, şirketin WhatsApp'tan doğrudan gelir elde etmesinin en önemli yollarından biri. Shah liderliğinde markalara daha iyi vaatlerde bulunmak adına işletmelere yönelik yapay zeka hizmetlerinin sayısında ciddi artış görebiliriz.

Editörün Yorumu

WhatsApp'taki bu liderlik değişiminin sadece isim değişikliğinden ibaret kalmayacağını düşünüyorum. Shah, Meta'nın da hedefleri doğrultusunda uygulamada ciddi bir değişim süreci başlatabilir. Yeniliklerin temelinde ise mesajlaşma uygulamasında daha çok para kazanılmasını sağlayacak özellikler olabilir.