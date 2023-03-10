Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından gün içerisinde iletişim kurmak için tercih edilen WhatsApp, yakında bir ülkede yasaklanabilir. Meta'nın WhatsApp Başkanı Will Cathcart, oldukça kritik bir uyarıda bulundu. Yapılan uyarıya dair detaylar haberimizde.

WhatsApp İngiltere'de Neden Yasaklanabilir?

Independent'taki habere göre ana şirket Meta'nın WhatsApp Başkanı Will Cathcart, İngiltere'de yakında uygulanması beklenen Çevrim İçi Güvenlik Yasası'nın, anlık mesajlaşma uygulamasındaki mesajları koruyan uçtan uca şifrelemeyi zayıflatmaya zorlayabileceğini belirtti.

Aktarılan bilgilere göre İngiltere hükûmeti, WhatsApp'ı bu güvenliği zayıflatmaya zorlarsa, şirket bunu reddedecek. Böyle bir durumda anlık mesajlaşma hizmeti ülke içinde tamamen yasaklanabilir.

Uçtan uca şifreleme, mesajları yalnızca gönderen ve alan kullanıcıların okuyabilmesini mümkün hâle getirerek güvenli bir mesajlaşma ortamı sağlıyor.

Teknoloji şirektleri ve güvenlik uzmanları, mesajları bilgisayar korsanlığı ve diğer tehditlerden korumanın gerekli olduğunu söylüyor fakat İngiltere'dekiler de dahil olmak üzere pek çok yetkili, mesajların yasa dışı içeriğe karşı taranabilmesi için bu teknolojinin zayıflatılması gerektiğini savunuyor.