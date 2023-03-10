Twitter Blue Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve büyük yankı uyandıran Twitter Blue, nihayet yerel fiyatlandırma ile birlikte Türkiye'ye geldi. Şimdilik yalnızca web ve iOS üzerinden satın alınabilen Twitter Blue'nun Android'e ne zaman geleceği bilinmiyor.

Fiyatlandırma konusunda TL ile ödeme ve App Store üzerinden ödeme yapma seçenekleri artık mümkün olsa da Türkiye'ye özel kampanya uygulanmamış gibi duruyor.

Twitter Blue Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

Aylık Yıllık iOS 150 TL 1569 TL (Aylık 130,38 TL) Web 209 TL 2199 TL (Aylık 18 Android (Henüz Açılmadı) 209 TL 2199 TL (Aylık 183,25 TL)

Twitter Blue'nun resmi olarak Türkiye'ye gelmesinin ardından kullanıcıların Twitter Blue abonesi olmak için çeşitli uğraşlara girmesi son buldu. Öte yandan Twitter'ın Türkiye için özel bir fiyatlandırma yapmaması ve global ile neredeyse aynı fiyatları sunması dikkat çekti.

Twitter Blue özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor: