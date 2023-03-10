Twitter Blue Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Twitter'ın ücretli abonelik hizmeti Twitter Blue, Türkiye'de satışa sunuldu. Detaylar haberimizde.

Twitter Blue Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan ve büyük yankı uyandıran Twitter Blue, nihayet yerel fiyatlandırma ile birlikte Türkiye'ye geldi. Şimdilik yalnızca web ve iOS üzerinden satın alınabilen Twitter Blue'nun Android'e ne zaman geleceği bilinmiyor.

Fiyatlandırma konusunda TL ile ödeme ve App Store üzerinden ödeme yapma seçenekleri artık mümkün olsa da Türkiye'ye özel kampanya uygulanmamış gibi duruyor.

Twitter Blue Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Twitter Blue Türkiye Fiyatı ve Özellikleri

  Aylık Yıllık
iOS 150 TL 1569 TL (Aylık 130,38 TL)
Web 209 TL 2199 TL (Aylık 18
Android (Henüz Açılmadı) 209 TL 2199 TL (Aylık 183,25 TL)

Twitter Blue'nun resmi olarak Türkiye'ye gelmesinin ardından kullanıcıların Twitter Blue abonesi olmak için çeşitli uğraşlara girmesi son buldu. Öte yandan Twitter'ın Türkiye için özel bir fiyatlandırma yapmaması ve global ile neredeyse aynı fiyatları sunması dikkat çekti.

Twitter Blue özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Tweet düzenleme
  • Yer işaretleri dosyaları
  • Özel uygulama ikonları
  • NFT profil resimleri
  • Özelleştirilmiş navigasyon barı
  • Spaces sekmesi
  • En çok okunan makaleler
  • Okuyucu modu
  • Tweet geri alma
  • Tartışmalarda öne çıkma
  • Daha uzun video yükleme
  • Yarı yarıya daha az reklam
  • Daha uzun tweetler
  • SMS iki faktörlü doğrulama

Twitter Blue Nedir: Avantajları ve Fiyatları
SOSYAL MEDYA

Twitter Blue Nedir: Avantajları ve Fiyatları

Elon Musk'ın Twitter başına geçmesi ile birlikte mevcut Twitter Blue hizmetinde birçok değişiklik yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor.

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