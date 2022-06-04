Whatsapp'a Yeni Bir Doğrulama Özelliği Geliyor

WhatsApp, bir kullanıcı ilk kez bir hesaba farklı bir konumda giriş yapmaya çalıştığında yakında başka bir koruma ile karşılaşmasını sağlayacak. Geçen yıl insanlar kandırılarak suçlulara doğrulama kodlarını vermeye başladıktan sonra WhatsApp nihayet bunun olmasını engellemenin bir yolunu planlıyor.

WABetaInfo'ya göre WhatsApp, kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini artırmak için çift doğrulama kodu üzerinde çalışıyor. Gelen bilgiler, telefon numaranızı farklı bir akıllı telefona kaydetmeye çalıştığınızda SMS ile gönderilen ilk doğrulama kodundan ayrı olarak ek bir doğrulama koduna ihtiyaç duyacağınızı açıklıyor.

Böyle bir durum yaşandığında Whatsapp artık şöyle bir mesaj görüntüleyecek:

"XXX numarası zaten başka bir telefonda WhatsApp için kullanılıyor. Hesabınızın kontrolünüzde olduğundan emin olmak için başka bir doğrulama kodunu onaylamanız gerekir. Ekstra güvenlik için kodu göndermeden önce zamanlayıcının bitmesini beklemeniz gerekir. Kodu aldıktan sonra lütfen buraya girin."

Whatsapp Ekstra Güvenlik Katmanlarıyla Kullanıcıların Güvenliğini Artırıyor

WABetaInfo, bir WhatsApp hesabına ilk giriş denemesi başarılı olduğunda, işlemi tamamlamak için 6 haneli bir koda daha ihtiyaç duyulacağını söylüyor. Bununla birlikte, telefon numarasının sahibine başka bir mesaj gönderilecek, böylece hesaplarına başkasının giriş yapmaya çalıştığı durumlarda bu girişiminin gerçekleştiğinden haberdar olacaklar.

Bu geliştirilmekte olan bir özellik olduğundan, ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil. Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.