Whatsapp Yeni Özelliği Mesaj Tepkilerini Kullanıma Sunuyor

WhatsApp'ın Telegram, Discord ve Slack gibi mesaj tepkileri üzerinde çalıştığını bir süredir biliyoruz. Görünüşe göre Facebook'un sahip olduğu mesajlaşma uygulaması nihayet bu özelliği kullanıma sunmaya hazır gibi görünüyor.

Daha önce WhatsApp hakkında bilgileri önceden ulaştırmasıyla bilinen WABetaInfo, şirketin uygulamanın 2.22.8.3 sürümünü çalıştıran bazı Android beta test kullanıcılarına mesaj tepkileri özelliğini sunmaya başladığını bildirdi. Sızıntıya göre, kullanıcılar Beğeni, Kalp, Gülen Surat, Şaşkın Surat, Üzgün Surat ​​ve Teşekkür tepkileri olmak üzere altı tepki arasından seçim yapabilir.

Whatsapp'ın Mesaj Tepkileri Özelliği Hangi Sohbet Türlerinde Kullanılabilecek?

WABetaInfo, bunun şu anda sınırlı bir sürüm için geçerli olduğunu belirtiyor ancak herkesin en azından mesaj tepkilerini görebilmesi gerektiğini de ekliyor. Bunun grup sohbetleri veya bireysel sohbetler ile sınırlı olup olmadığı veya her iki sohbet türü için de geçerli olup olmayacağı konusunda bir bilgi yok. Kullanıcıların tercihi ne olur söylemesi güç ancak Telegram ve Slack beğenileri hem gruplar hem de bireysel sohbetler için sunuyor.

Bu, WhatsApp'a gelen en son ve en önemli özelliklerden biri ve geride kalan bir yılda bunun gibi ufak ama güzel özelliklerin eklendiğini gördük. Yeni güncellemedeki daha dikkate değer özelliklerden ve ince ayarlardan bazıları, masaüstünde bir çıkartma oluşturucu, sesli notları göndermeden önce önizleme yeteneği ve şifreli yedeklemeleri içeriyor.

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