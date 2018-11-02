WhatsAround: Para Kazandıran Fotoğraf Paylaşım Platformu

WhatsAround, sosyal ağlarda fotoğraf paylaşımlarından para kazanmak isteyen mobil kullanıcıların hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Dünyanın dört bir yanından fotoğraf çekip paylaşmayı seven kişileri bir araya toplayan WhatsAround, paylaşım başı para kazandırıyor. Android ve iOS için ücretsiz olan uygulamanın indirme bağlantısı ve detaylar haberimizde.

Fotoğraf paylaşım uygulamaları arasında en popüleri olan Instagram’da tek bir gönderiyle milyonlarca lira kazanan ünlüleri hepimiz biliyoruz. Tek bir fotoğraf paylaşımlarına servet ödenen ünlüleri gördüğümüzde hepimiz iç geçiriyoruz. WhatsAround bu noktada karşımıza çıkan bir mobil uygulama. Fotoğraf paylaşmayı seven, paylaşımlarından para kazanmayı umut eden kişilere yönelik yepyeni bir uygulama olan WhatsAround, ünlü ayrımına girmeden herkese paylaşımları üzerinden ödeme yapıyor.

Kullanıcıların ücretsiz profil oluşturarak hemen kullanmaya başlayabildiği fotoğraf paylaşım temelli sosyal ağ uygulaması WhatsAround’da sistem oldukça basit işliyor. Instagram’da olduğu gibi anı fotoğraflayıp herkese açık olarak paylaşım yapılıyor. Fotoğraf beğeni aldıkça kullanıcının seviyesi yükseliyor. Kullanıcı, paylaşımlarına aldığı beğenilere ve profil ilgi çekiciliğine göre shotcoin kazanıyor. Biriken shotcoin’ler, Ethereum, PayPal, Starbucks, Amazon, iTunes, GooglePlay cüzdan kodlarına dönüştürülebiliyor.

En fazla 5 dakika süren videolarla kullanıcılara para kazanma fırsatı sunan WhatsAround’ı aşağıdaki bağlantılardan Android telefon/iPhone’unuza indirebilir, hemen fotoğraf paylaşarak para biriktirmeye başlayabilirsiniz. Unutmadan, davet sistemini kullanırsanız daha çok para kazanıyorsunuz. WhatsAround özel kayıt bağlantısı ile uygulamaya katılırsanız, hemen paylaşım yapmadan ilk kazancınız gelmiş oluyor.