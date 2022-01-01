WiFi'ın Yasak Olduğu ABD Kasabasında Bir Çocuk Öğretmenini Hackledi

ABD'nin en küçük kasabalarından biri olan Green Bank, eşsiz bir radyo teleskobuna sahip olduğu için kısıtlı WiFi erişimine sahip. WiFi yasaklı ABD kasabası hack girişimi ile çalkalanıyor.

ABD'nin Batı Virginia bölgesinde bulunan Green Bank 250 kişiye ev sahipliği yapıyor. Green Bank Gözlemevi'nin çalışmalarını korumak için tasarlanmış zorunlu bağlantı eksikliği nedeniyle Amerika'nın en sessiz kasabası olarak biliniyor.

Dünyanın en büyük yönlendirilebilir radyo teleskobunun uzayda yıldızların ve pulsarların yaydığı radyo dalgalarını algılaması için radyo sessizliği gerekli. Gözlemevinin çalışmaları, 1956'da uygulamaya konulan ve teleskopla etkileşime girebilecek herhangi bir elektronik veya radyo frekansının kullanımını kısıtlayan Radyo Astronomi Bölgeleme Yasası olarak bilinen bir yasa ile korunmakta.

Ancak geçtiğimiz haftalarda ilginç bir olay yaşandı. WiFi'ın suç olduğu ve birçok teknolojinin yasak olduğu kırsal Amerikan kasabasında, bir öğrenci çevrim içi olmak için öğretmenin bilgisayarını hacklerken yakalandı.

WiFi yasaklı ABD kasabası hack girişimi ile çalkalanıyor

Green Bank okullarındaki öğretmenler sınıfta akıllı beyaz tahtaları kullanamaz. Çevrim içi değerlendirmeler için öğrencileri kablolu bilgisayarlara bağlamak haftalar alabilir.

Bu bölge ile ilgili bir kitap yazan editör Stephen Kurczy, gözlemevinin yakınında okulu ziyaret ettiğinde bir öğrencinin, öğretmenin bilgisayarında WiFi erişim noktası oluşturduğunu ve Sessiz Bölge kurallarını ihlal ettiğini söyledi.

Kurczy, "Öğrencinin ilk suçu olmadığı izlenimini edindim. Okul bilgisayarlarını kullanarak bir erişim noktasının nasıl oluşturulacağını ve sosyal medyaya erişmek için yönetimin web filtrelerini nasıl sızacağını bildiğini hemen itiraf etti." dedi.

Pocahontas County Lisesi, Green Bank'tan WiFi'ye sahip olmak için yeterince uzakta, ancak yalnızca okul yöneticilerinin kullanmasına izin veriliyor. Bir öğretmen, öğrencilerin WiFi kodları için 20 dolara kadar ödeme yaptığını ve şifre sıfırlanmadan önce geçici bir bağlantıya sahip olduklarını söyledi.

Bazı öğrenciler, sosyal medyayı kontrol etmek veya bir işletim sistemi güncellemesi indirmek için caddelerinin sonuna, bir arkadaşının evine veya bir saat uzaklıktaki en yakın şehrin benzin istasyonuna kadar araba kullanıyor. Kurczy'ye göre, çoğu çocuk akıllı telefona sahip ancak yalnızca fener, pusula veya hesap makinesi gibi özellikleri kullanıyor.