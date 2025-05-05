Aylarca Beklenmişti: Microsoft, Windows'daki Sinir Bozucu Hatayı Nihayet Düzeltti

Windows 11 24H2 güncellemesiyle birlikte odağını yeni işletim sistemine kaydıran Microsoft, Windows 10’a yönelik desteğini giderek azaltmaya başladı. Şirket, eski sürüme yavaş yavaş veda edeceğinin sinyalleri daha önce de vermişti. Öyle ki, uzun süredir kullanıcıların şikayetlerine konu olan bir sorun ancak şimdi çözüme kavuştu.

Başlat menüsünde yer alan atlama listelerinin açılmamasıyla ilgili hata, aylar süren bekleyişin ardından nihayet giderildi. Microsoft, gelen geri bildirimleri değerlendirdikten sonra kısa süre önce yayınladığı güncelleme ile bu sorunu çözdü.

Windows 10'da Atlama Listelerinin Açılmaması Sorunu Çözüldü

Windows 10 kullanıcılarının uzun süredir yaşadığı atlama listesi sorununa sonunda Microsoft'tan açıklama geldi. Şirket, KB5052077 kod adlı güncellemesinden sonra ortaya çıkan bu hatanın nedenini ve çözümünü detaylı şekilde paylaştı.

Bilmeyenler için kullanıcılar, giriş yapılan son uygulama ve belgeler ulaşmayı kolaylaştıran bu atlama listelerini aylardır kullanamıyordu. Özellikle Excel ve Word gibi son kullanılan dosyaları gösteren uygulamalarda atlama listeleri çalışmaz hale gelmişti. Bu sorunun, Windows 10’un Başlat menüsünde sunulan yeni hesap yönetimi arayüzüyle birlikte tetiklendiği belirtildi.

Microsoft, sorunun kaynağı olan güncellemenin dağıtımının 25 Nisan 2025 tarihinde durdurulduğunu ve aktif internet bağlantısı bulunan cihazlara arka planda gerekli düzeltmelerin gerçekleştirildiğini aktardı.

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