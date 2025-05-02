Oyuncular Yavaş Yavaş Windows 10'un İpini Çekiyor

Windows 10 devri yavaş yavaş sona eriyorken oyuncular da tercihlerini Windows 11'den yana kullanmaya başladı. Bir sürü alternatifleri var değil tabii, yine de Valve tarafından açıklanan Nisan 2025 verileri; Steam kullanıcılarının büyük bir kısmının Windows 11'e geçiş yaptığını ortaya koydu.

Steam'in donanım ve yazılım anketine katılanlar arasında Windows 11'in kullanım oranı %57.84'e çıktı. Sadece bir ay kadar kısa bir sürede %2.5 artış yaşayan Windows 11, oyun dünyasında baskın işletim sistemi haline geldi. Öte yandan Windows 10, %38.09'luk payıyla düşüş trendini sürdürüyor — ki bu da 2025 Ekim'inde sona erecek resmi destek sürecinin etkilerini şimdiden gösterdiğinin açık bir kanıtı.

Valve ve diğer geliştiriciler kısa vadede Windows 10'u bırakmasa da kullanıcılar yavaş yavaş rotayı yeni sürüme çeviriyor.

Oyuncuların Ekran Kartı Tercihi RTX 4060

Anketteki bir diğer dikkat çekici değişim ise ekran kartlarındaydı. Uzun süredir lider olan Nvidia RTX 3060, yerini dizüstü bilgisayarlar için üretilen RTX 4060'a bıraktı. En çok kullanılan ekran kartı artık %4.8 oranla mobil RTX 4060 oldu. Arkasından %4.57 oranla masaüstü RTX 3060 ve %4.35 masaüstü RTX 4060 geliyor.

Diğer öne çıkan donanım tercihlerine baktığımızda tablo şöyle:

%43.86 oranla 16 GB RAM

%30.26 oranla 6 çekirdekli işlemci

%34.25 oranla 8 GB ekran kartı belleği

En çok tercih edilen çözünürlük yine 1080p (%55.27)

İşletim sistemi pastasında Windows'un Steam'deki genel payı %96.1 ile sabit kaldı. Linux %2.27'ye düşerken, macOS %1.62'ye hafif bir artışla çıktı.

Anlayacağınız oyun dünyasında hâlâ açık ara farkla Windows önde. Ama hangi Windows? Cevap artık gitgide netleşiyor: Windows 11.