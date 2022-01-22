Windows 10 Kullananlar İçin Son Çağrı!

Microsoft sunduğu Windows 11 sürümü ile tüm dikkatleri çekmeyi başarmış, yeni güncelleme ile gelen pek çok yeni özellik ile de kullanıcılarını şaşırtmıştı. Windows 11, hem tasarım olarak hem de performans olarak çok daha üstün bir kullanışlılık sunarken aynı zamanda sürüm çıktığı günden bugüne kadar yepyeni güncellemeler almaya devam etti. Bu noktada, Microsoft kullanıcılarının manuel ve isteğe bağlı olarak güncellemesini yaptığı Windows 11, artık zorunlu bir hale geliyor. Windows 10 sürümünden vazgeçmek istemeyenler için son çağrıyı yapan Microsoft, Windows 10 sürüm 20H2 yüklü bilgisayarları otomatik olarak 21H2 sürümüne geçireceğini duyurdu.

Windows 11 Sürümü Kaçınılmaz Görünüyor

Temmuz ayında duyurulan Windows 10’un son özellik güncellemesi olan sürüm 21H2, bu tarihten beri Windows Update aracılığıyla veya doğrudan Microsoft’un resmi sitesinden indirilebiliyordu. Ancak Microsoft yaptığı açıklamada, Windows 10’un 20H2 sürüm güncelleştirmesi için destek sürecini Mayıs 2022’de sonlandıracağını açıkladı. 20H2 kullanıcılarının 21H2’ye geçmeye başlaması için yaklaşık 4 ay bulunuyor. Bu noktada, Windows 10 sürümünün Windows 11’e geçmesi için son çağrıyı yapan şirket, mayıs ayı itibarıyla, 10’un otomatik olarak 11’e geçeceğini web sayfasından duyurdu. Windows 10 Home, Pro, Pro Education ve Pro for Workstations sürümleri için son tarih 10 Mayıs 2022.

Microsoft'tan 'Hemen Geçin' Önerisi

Windows’un yeniliklerinden ve avantajlarından Windows 10 kullanıcılarının da yararlanmasını isteyen Microsoft, güncel kalmak için en son sürümü mutlaka yüklemeleri gerektiğini söyledi. Şirket açıklamasında; “En yeni özelliklerden ve güvenlik tehditlerine karşı gelişmiş korumalardan yararlanmak için cihazlarınızı Windows 10’un en son sürümüne güncellemenizi veya uygun cihazları Windows 11’e yükseltmenizi öneririz.” dedi.

Windows 11 Yenilikleri Neler?

Geçtiğimiz yıl yayınlanan yeni işletim sistemi Windows 11, birbirinden işlevsel pek çok özellik ile adını duyurmuştu. Bu noktada, yenilenen arayüz, gelişmiş masaüstü deneyimi, android uygulama desteği, oyun modları ve güvenlik özelliklerini kapsayan yenilikleri ile Windows 11, ayrıcalıklı bir deneyim sunar.

Windows 11 Nasıl Kurulur?