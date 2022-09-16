Windows 10'un Son Güncellemesi, Kullanıcıları Hata Mesajlarına Boğuyor

Windows 10'un en son güncellemesi bazı insanlar için yüklenemiyor gibi görünüyor ve iddiaya göre etkilenenlerin bir kısmı için ciddi sorunlara neden oluyor.

Windows'un en son bildirdiği üzere bu, Microsoft'un bu hafta başlarında yayınlanan aylık rutin güncellemesi KB5017308 ile ilgili ve güncelleme, "Windows işletim sisteminizin güvenlik sorunlarını ele aldığından" Windows 10 kullanıcıları için potansiyel olarak önemli.

Ayrıca güncelleme, yüklenmeyen bazı oyunlar da dâhil olmak üzere masaüstü işletim sistemindeki bir dizi hatayı düzeltiyor ancak ironik bir şekilde Eylül güncellemesi bazı kullanıcılarda yükleme hataları veriyor ve geçmişte gördüğümüz garip ve yararsız hata mesajlarından bazılarını ekrana çıkarıyor.

Bazı PC'ler Güncelleme Sonrası Yeniden Başlatma Döngüsüne Giriyor

Şu anda kullanıcıların bildirdiği hatalar şu şekilde:

0x800f081f hatası

0x8000ffff hatası

0x8007007e hatası

0x80073701 hatası

Görünüşe göre güncelleme indiriliyor ancak yükleme girişimi sırasında Microsoft'un Geri Bildirim Merkezi'ne bunun gibi raporlar düşüyor. Windows Latest ayrıca buradaki kurulum hatası durumlarında, PC'lerin bir tür yeniden başlatma döngüsüne gireceğini bildiriyor ancak sorunun ne kadar yaygın olabileceklerini bilmedikleri belirtiliyor. Bu nedenle son güncellemeyi yükleme konusunda dikkatli karar almanızda fayda var.