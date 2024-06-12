Microsoft, Yerden Yere Vurulan Windows 11 Güncellemesini Geri Çekti

Windows 11 için güncelleme çalışmalarına devam eden Microsoft cephesinde bu yılın sonlarına doğru genel kullanıma açılması beklenen Windows 11 24H2 için can sıkan bir gelişme yaşandı. Bir süredir Sürüm Ön izleme Kanalı'nda Windows Insider programına kayıtlı kullanıcılar tarafından test edilen sürümün dağıtımı durduruldu.

Microsoft, Windows 11 24H2 Güncellemesinin Dağıtımını Durdurdu

Microsoft, 22 Mayıs'ta Windows Insider programına kayıtlı kullanıcılar için Windows 11 24H2 ön izlemesini dağıtmaya başladı. Ancak ilk günden itibaren sürümde çok sayıda hata tespit eden kullanıcılar Microsoft Geri Bildirim Merkezi'ne adeta şikayet bombardımanı yaptı.

Yeni yapıyı test eden kullanıcıların şikayetlerini derinlemesine inceleyen Microsoft, kısa bir süre önce beklenmedik bir karar vererek Windows 11 24H2 dağıtımını durdurduğunu duyurdu. Şu an için bu kararın nedenine dair bir açıklama yapılmazken, Microsoft yetkilisi Brandon LeBlanc'a göre sürümde bazı kritik revizeler yapılarak yakında yeniden kullanıma sunulacak.

Windows 11 24H2'yi test eden bazı kullanıcılar işleri bir adım öteye götürerek yeni sürümün hatırlayabilecekleri ''en kötü sürüm ön izlemesi'' olarak nitelendirdi. Bu da yeni sürümü bilgisayarlarına yüklemek için sabırsızlanan kullanıcıların akıllarında birçok soru işaretine neden oldu.