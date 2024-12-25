Windows 11 24H2 Güncellemesi Epey İlginç Bir Soruna Daha Sebep Oldu!

Microsoft'un uzun bir süredir beklenen Windows 11 24H2 güncellemesi, geçtiğimiz haftalarda nihayet yayınladı. Yeni güncelleme, yayınlandı yayınlanmasına ama beraberinde birçok sinir bozucu sorunu da beraberinde getirdi. Daha öncesinde bazı oyunların yüklü olduğu bilgisayarlarda çökme ve kapanmama sorununa yol açan yeni sürüm, şimdi ise güvenlik güncellemelerinin yüklenemesine neden oluyor.

Aktarılanlara göre, geçtiğimiz günlerde 24H2 güncellemesinin yüklüğü olduğu bilgisayarlarda ekim ve kasım ayına ait bazı güvenlik güncellemelerinin yüklenemediği tespit edildi. Sorunu doğrulayan Microsoft cephesi ise kullanıcılara şaka gibi bir çözüm yolu önerdi.

Microsoft, Kullanıcıların 24H2 ve Güvenlik Güncellemelerinden Birini Seçmesi Gerektiğini Söyledi

ABD merkezli şirket, kısa bir süre önce yeni 24H2 güncellemesinin USB vb. medya cihazları ile yüklendiği bilgisayarlara ekim ve kasım aylarında yayınlayan KB5044284 ve KB5046617 kodlu güvenlik güncellemelerinin yüklenemediğini doğruladı. Firma, şayet buna çözüm diyebilirsek, kullanıcıların 24H2 güncellemeleri ve söz konusu güvenlik güncellemeleri arasında bir seçim yapmasını önerdi.

Başka bir deyişle yeni Windows 11 sürümünü medya cihazları aracılığıyla kuran kullanıcılar, 24H2'yi kullanmaya devam etmek istiyorlarsa güvenlik güncellemelerini yükleyemeyecek. Dileyen kullanıcılar Windows 11'in eski bir sürümüne geri dönüp mevcut güncellemelerini bilgisayarlarına kurabilir.

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