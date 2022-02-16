Kullanıcılar Artık Windows 11’de Android Uygulamaları Çalıştırabiliyor!

Dev teknoloji şirketi Microsoft, bir süre önce Windows 11 kullanıcılarının Android uygulamaları kullanabilmesi için geliştirme yapacaklarını açıklamıştı. Microsoft, kullanıcılara verdiği sözü tuttu ve Windows 11 için getirdiği yeni güncellemeyle, Android uygulamaların Windows 11’de kullanılabilmesini sağladı. Android uygulamaları kullanabilmek için geliştirilen Amazon’un Appstore uygulaması resmen hayata geçti.

Windows 11 ile Android Uygulamalarını Kullanmanın Önü Açıldı

Microsoft, Windows 11’e getirdiği yeni güncellemeyle artık kullanıcıların Android uygulamaları kullanmasına imkan tanıyor. Amazon Appstore üzerinden rahat bir şekilde indirebilen uygulamalar, şu an için yalnızca 1000 uygulama ile sınırlı. Amazon’un Appstore’undan kullanıcılar, direkt olarak uygulama mağazasından uygulamaları indirebilirken, dilerlerse de olmayan uygulamaları APK olarak bilgisayarlarında kullanabilecek.

Microsoft’un yaptığı açıklamada bazı uygulamalar ise dikkat çekti. 1000’e yakın uygulama arasında War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius, Khan Academy Kids ve Audible bunlardan bazıları. Ancak yine de hala Microsoft’un geçmişte bahsettiği TikTok gibi popüler uygulamalar için isim verilmedi. Yine de bu tarz popüler oyunların Şubat ayı ve sonrasında yapılacak olan güncellemelerle gelmesi bekleniyor.

Amazon yaptığı açıklamada, yeni uygulamaları test ettiğini ve ilerleyen zamanlarda daha fazla uygulamanın mağazada yer alacağını söylese de birçok kişi, Google Play Store kadar geniş bir kapsam sunamayacağını düşünüyor.

Windows 11’de Android uygulamaları kullanmak isteyen kişilerin Microsoft mağazasını güncellemesi gerekiyor. Diğer yandan, bir uygulama veya oyun bulduğunuzda önce Amazon Appstore’u indirmeniz, ardından ise Windows 11 için uyumlu olan en son sürümü indirip kullanmanız gerekiyor.

Sistem Gereksinimleri