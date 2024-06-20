Windows 11'in Can Sıkan Problemi Düzeltildi: Siz de Yaşamış Olabilirsiniz!

Windows 11'deki belki de en can sıkıcı hatalardan biri nihayet Microsoft tarafından son yayınlanan Windows 11 güncellemesi ile düzeltildi.

Bir süredir kullanıcıların canını sıkan hata, Google Chrome, Microsoft Edge ve Opera da dâhil olmak üzere Windows 11 işletim sistemini kullanan kullanıcılarda Chromium tabanlı tarayıcılardaki videolarda görsel bozulmaların yaşanmasına yol açıyordu.

Windows 11 Kullanıcıları Videolarda Görsel Sorunlar Yaşıyordu

Raporlara göre bozulma seviyesi kullanıcıdan kullanıcıya değişiyordu ancak genellikle tarayıcınızda bir video izlemeye çalışırken ekranda sanki ekran kartınız bozulmuşçasında görsel problemler yaşanıyordu.

Windows Latest'e göre sorun çoğunlukla NVIDIA ekran kartlarına sahip bilgisayarlarda ortaya çıktı ve söylentiler bozulmanın Chromium güç yönetimi ile ilgili olabileceği yönünde. Neyse ki Chromium güncellemesini beklemeye gerek kalmadan yeni Windows 11 güncellemesi ile sorun ortadan kaldırılmış oldu.

Windows 11 için yayınlanan yeni Haziran güncellemesi aynı zamanda aksayan veya yanıt vermeyen görev çubuğu ve bazı kullanıcıların bilgisayarlarının uyku modundan çıkamamasıyla ilgili sorunları da ele alıyor.

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