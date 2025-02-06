Windows 11’den Oyun İndirme Sürelerini Yarıya Düşürecek Özellik

Bir zamanlar 650 MB'lık CD'lere sığan oyunlar günümüzde korkunç bir alan kaplıyor ve 100 GB'ın bile üzerine rahatlıkla çıkabiliyor. Zaman zaman fiber internet kullanıcılarını bile rahatsız eden bu durum, Türkiye giib internet altyapısının sorunlu olduğu halkın çoğunun 100 mbps bile hız göremediği ülkelerde insanları adeta "öldürüyor". Neyse ki Microsoft, Windows 11 kullanıcıları için bu sorunu da çözecek.

Windows 11'den Oyun İndirme Sorununu Ortadan Kaldıran Modüler İndirme Özelliği

Windows kullanıcılarının pek de tercih etmediği Microsoft Store, Steam ve Epic Games'e karşı elini güçlendirecek bir hamle ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Buna göre platformdan oyun indirmek artık çok daha hızlı bir süreç olacak. Şirket, oyunların modüler olarak indirilmesini sağlayan bir sistem üzerinde çalışıyor.

Bu sistemde bir oyunun tamamını indirmek yerine sadece istediğiniz kısımlarını yükleyebileceksiniz. Her oyun için mümkün olmayam bu durum buna rağmen zaman zaman ise onlarca GB'lık indirmeden kurtaracak. Örneğin, Call of Duty gibi hem hikaye modu hem de çok oyunculu mod içeren oyunlarda, sadece oynayacağınız modu indirebileceksiniz.

Ayrıca yüksek kaliteli grafik paketlerini atlayarak hem depolama alanından hem de internet kotanızdan tasarruf edebileceksiniz. Kullanıcıların bunu ayarlamak için tek yapması gereken ise iligli oyunun yükleme sayfasına gidip "Yönet" tuşuna basmak ve seçim yapmak olacak.

Elbette ki şu an birçok kullanıcı hala oyunlarını Steam ya da Epic Games üzerinden oynamayı tercih ediyor. Ancak bu gibi özellikler Microsoft'un Game Pass gibi servisleriyle birleşince kullanıcı tercihleri değişebilir.