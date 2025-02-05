PlayStation İsminin Nasıl Ortaya Çıktığı Açıklandı

Sony Computer Entertainment tarafından geliştirilen PlayStation, 1994 yılında piyasaya sürülerek oyun dünyasına damga vurdu. Serinin ilk konsolu dünya genelinde 100 milyonu aşkın satış adedine ulaştı.

Elde edilen bu başarı üzerine 2000 yılında serinin ikinci konsolu PlayStation 2 (PS2) satışa sunuldu. Önceki konsoldan daha başarılı olan PS2 tüm dünyada 150 milyon adet satıldı. 2006 yılında PlayStation 3, 2013 yılında PlayStation 4, 2020 yılında PlayStation 5 ve son olarak 2024'te PlayStation Pro çıktı.

Peki, oyun dünyasının en önemli konsollarından biri olan PlayStation'ın ismi nereden geliyor? Eski PlayStation WorldWide Studios patronu Shuhei Yoshida, yıllardır merak edilen soruyu yanıtladı.

PlayStation İsmi Nereden Geliyor?

PlayStation ismi, ofisteki bilgisayarlar için kullandıkları "workstation" kelimesinden geliyormuş. Daha önce Sony Interactive Entertainment'in başkanlığını ve CEO'luğunu yapan Ken Kutaragi, "workstation" kelimesinden yola çıkarak Playstation'ı bulmuş.

PlayStation kelimesi ile cihazın oyun için tasarlanmış olduğu vurgulandı. Paylaşılan bilgilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan insanlar o dönem PlayStation ismini beğenmemiş. Bunun sebebi ise bu kelime kulağa çok çocuksu geliyormuş.