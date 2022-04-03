Windows 11, Microsoft'un Beklediği Kadar Popüler Olamadı

Yeni gelen rakamlara göre Microsoft'un en yeni Windows 11 işletim sistemi başlarda beklenen ilgiyi görse de kullanıcı sayısında gerileme yaşıyor.

AdDuplex'in son raporu, Windows 11 kullanıcı sayısının azaldığını gösteriyor ve Microsoft'un yakında işletim sistemine bazı yeni güncellemeler veya eklemeler yaparak geliştirmesi gerektiğini öne sürüyor. 2022'nin Mart ayında Windows 11, Microsoft yazılımının diğer sürümlerinden yalnızca %0,1 pazar payı farkına sahip ve genel kullanımın %19,4'ünü oluşturuyor. Windows 11 Insider derlemesi de dâhil edildiğinde ekstra %0,6' lık bir pazar payı farkı ortaya çıkıyor.

Rakamlar, Microsoft'un kullanıcıları Windows 11'e yükseltme çabasına rağmen, önceki sürümünün hâlâ birçok kullanıcı tarafından kullanıldığını gösteriyor. Windows 10 kullanan %80'lik kısmın en son iki güncellemeyi aldığı belirtiliyor. Kasım 2021'de piyasaya sürülen Windows 10 N21U (21H2), toplam pazarın % 28,5'ine sahipti ve daha eski güncelleme olan Windows 10 M21U (21H1) Mart 2021'de piyasaya sürüldü ve pazarın % 26,5'ine sahipti. Geri kalan %25'i ise 2018'e kadar uzanan çeşitli eski yapılardan oluşuyor, bu da Microsoft'un çok sayıda kullanıcıyı en son sürümlere yükseltebilmesi için hâlâ yapacak işleri olduğunu gösteriyor.

Kullanıcılar Birçok Farklı Sebepten Ötürü Windows 11'e Geçemiyor

AdDuplex, rakamları 5.000 Windows Store uygulamasından alıyor bu nedenle gerçek pazar payını tamamen temsil etmeyebilir ancak rakamlar Microsoft'un kendisinden elde edilen son bulguları doğruluyor gibi görünüyor. Şirket geçtiğimiz günlerde her iki yapı için de net sayılar açıklamasa da 1,4 milyar cihazın hem Windows 10 hem de Windows 11 kullandığını paylaşmıştı. Bununla birlikte son araştırmalar, iş dizüstü bilgisayarların ve PC'lerin üçte birinin Windows 11'i çalıştırmak için minimum gereksinimleri karşılamadığını ve TPM 2.0'ın eksikliğinin ana sorun olduğunu tespit ettiği için bu durum bazı iş kullanıcılarının Windows 11'e geçememesine neden oldu.

Riverbed'den gelen rapor, cihazların %19,45'inin depolama yetersizliğini, %11'inin TPM 2.0 eksikliğini, %8'inin UEFI'ye ihtiyaç olduğunu ve iş bilgisayarlarının %12'sinin tamamen değiştirilmesi gerektiğini belirtiyor.