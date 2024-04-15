Windows 11 Kullanıcılarını Kızdıracak Reklam Kararı: Yeni Görünüm Nasıl Olacak?

Parasını ödeyerek satın aldığınız bir yazılımda reklam görmek nasıl bir his? Xiaomi gibi bazı telefon üreticilerinin telefonlarındaki uygulamalarda reklam göstermesine alışan kullanıcılar, şimdi Windows 11 işletim sisteminde reklamlar ile karşı karşıya kalacak.

Windows'a reklamların eklenmesi tepki toplayacak bir gelişme olsa da, şu anki haliyle kabul edilebilir seviyede ve doğrudan kapatma imkanı sunuluyor. Beta programında yer alan kullanıcılara sunulan Windows Insider Preview 22635.3495 sürümü ile birlikte Başlat menüsünde reklam gösterilmeye başlandı.

Windows 11 Başlat Menüsüne Reklam Ekleniyor

Reklam denildiğinde akla büyük görseller geliyor, fakat haberimizin konusu olan Windows reklamları bu şekilde değil. Başlat menüsündeki "Önerilenler" bölümünde, kullanım alışkanlıklarına göre Microsoft Store'daki uygulamaların reklamı yapılıyor.

Microsoft şu an için rahatsız edici seviyede olmayan bu reklamları "Artık Başlat menüsündeki Önerilenler altında Microsoft Store'daki harika uygulamaları keşfetmenize yardımcı olacak önerileri test ediyoruz" açıklaması ile duyurdu.

Reklamlar kapatılabiliyor mu? Haberin başında belirttiğimiz üzere, Evet!

Beta programına kayıtlı olduğunuz için reklamları görmeye başladıysanız, Ayarlar > Kişiselleştirme > Başlat yolunu takip ettikten sonra 'İpuçları, uygulama tanıtımları ve daha fazlası için önerileri göster' seçeneğini devre dışı bırakarak Microsoft'un bu "mini" reklamlarından kurtulabilirsiniz.