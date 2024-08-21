Windows 11'in Yeni Güncellemesi Kullanıcıları Çıldırttı! Bilgisayarınız Açılmayabilir

Microsoft'un geçtiğimiz hafta yayınladığı güvenlik güncellemesi, Windows 11 ve Linux'u çift önyükleme(dual boot) olarak kullanan birçok kullanıcıyı zor durumda bıraktı. Güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, Linux işletim sistemlerine giriş yapamaz hale geldi. Peki güncellemedeki sorun neydi? İşte ayrıntılar…

Microsoft'un Yeni Güncellemesi Sistemlere Girişi Engelledi

Secure Boot adlı güvenlik özelliğindeki bir açığı kapatmayı amaçlayan güncelleme, Linux dağıtımlarında yaygın olarak kullanılan GRUB önyükleyicisini de etkileyerek çift önyükleme sistemlerinde sorunlara yol açtı. Ubuntu, Debian, Linux Mint gibi popüler dağıtımların yanı sıra diğer birçok Linux dağıtımı da bu sorunlarla karşı karşıya geldi.

Microsoft, güncellemenin hem güvenlik açığını kapatacağını hem de dual boot kullanıcılarını etkilemeyeceğini iddia etmişti. Ancak yaşanan sorunlar, şirketin bu iddialarının gerçeklerle uyuşmadığını gösterdi.

Çeşitli platformlarda kullanıcılar, “güvenlik ilkesi ihlali” ve "ciddi bir sorun oluştu" gibi mesajlarla karşılaştıklarını bildirdi. Microsoft ise henüz yaşanan sorunlarla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Belirtilene göre, çift işletim sistemi kullananlar, Windows 11 güncellemelerini bir süre duraklatmalı. Ubuntu kullanıcılarının yaşadığı sorun için geçici bir çözüm bulunsa da, Secure Boot teknolojisindeki temel sorunlar hala devam ediyor.