Windows’un Çift Ekranlı Telefonlar İçin Geliştirdiği İptal Olan Proje Ortaya Çıktı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft’un Surface Duo öncesi taşınabilir bir Surface cihazı üzerinde çalıştığı öğrenildi. Çift ekranlı cihazların son yıllarda daha da popüler olmasıyla Microsoft, meğer Android tabanlı bir Surface Duo geliştirmeden önce taşınabilir Surface cihazları üzerinde uzun süre çalışmış.

Windows Central’dan gelen bilgilere göre; Microsoft ‘Andromeda’ kod adına sahip bir proje geliştirmiş. Cihazın işletim sistemi daha önce Microsoft’un sızdırılan patent ve e postalarında görünmüştü ancak ilk kez canlı olarak Surface cihazı üzerinde görüntülendi.

Erken Test Versiyonu Görüntülendi

Windows Central, projenin erken test versiyonuna erişim sağlayarak bunu Lumia 950 üzerinde çalışırken paylaştı. Andromeda, Lumia 950 üzerinde çıkış yapmayacaktı fakat bazı Microsoft mühendislerinin işletim sistemini denemek için Lumia 950 üzerinde çalıştırıldığı tahmin ediliyor.

Andromeda, Windows Phone’dan da birçok iz taşıyor. Örneğin bildirimler, Cortana tarafından yönetiliyor. Herhangi bir işlem yapmadan kalem ile kilit ekranına not alınabiliyorken, Andromeda ara yüzü, modern mobil işletim sistemlerinde olduğu gibi parmak hareketlerini baz alan bir navigasyon sistemi ile çalışıyor.

Microsoft, katlanabilir Surface projesi için Andromeda’yı iptal etti ve onun yerine Android tabanlı Surface Duo’yu ortaya çıkardı.