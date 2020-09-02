Windows Defender'ı Kapatmak Artık Mümkün Değil: İşte Sebebi

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Windows Kayıt Defteri içerisinde yer alan DisableAntiSpyware yakın bir zamanda kullanımdan kaldırılacak. Bu, Windows Defender ile ilgili bazı kritik ayarları kontrol edemeyeceğiniz anlamına geliyor. İşte merak edilen detaylar!

Windows Defender'ı Kapatmak Mümkün Olmayacak

Yapılan açıklamada öne çıkan detaylar şu şekilde:

"Söz konusu ayar tüketici cihazlarına yönelik bir değişiklik değildir. Bu kayıt defteri anahtarını kaldırmaya karar verdik. Değişiklik, Microsoft Defender AntiMalware platformunun 4.18.2007.8 ve üstü KB 4052623 sürümlerine dahildir. Enterprise E3 ve Enterprise E5 sürümleri ileri bir tarihte piyasaya sürülecektir."

Eğer cihazınıza başka bir antivirüs programı yüklemek isterseniz Windows Defender'ın otomatik olarak kapandığını hatırlatalım. Öte taraftan hizmet, diğer hizmetlerle benzer şekilde bir performans gösterdiği için gündelik kullanımda birincil tercihiniz dahi olabilir.

Peki siz bu değişiklik hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz bilgisayarınızda antivirüs kullanıyor musunuz ya da hangisini kullanıyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.