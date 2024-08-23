Google, Windows için Essentials Uygulamasını Duyurdu! Artık Tüm Google Hizmetleri Tek Çatı Altında

Google, Windows işletim sistemine sahip dizüstü bilgisayar kullanıcıları için yepyeni bir uygulama olan Essentials'ı tanıttı. İlk olarak HP'nin popüler Envy, Pavilion ve Omen modellerinde yer alacak olan bu uygulama, kullanıcıların Google hizmetlerine daha hızlı ve kolay bir şekilde erişim sağlamalarını hedefliyor. İşte ayrıntılar…

Tek Çatı Altında Tüm Google Hizmetleri

Essentials uygulamasının avantajlarından bahsedecek olursak Google Mesajlar, Google Fotoğraflar, Google Drive, Yakındaki Paylaşım ve Google One gibi popüler Google hizmetlerini tek bir platformda bir araya getirmesiyle öne çıkıyor.

Böylece kullanıcılar, sık kullandıkları bu hizmetlere tek bir uygulama üzerinden ulaşarak zaman kazanacaklar. Ayrıca, uygulama sayesinde Android oyunlarını da bilgisayarlarına indirerek mobil oyun deneyimini masaüstüne taşıyabilme imkanı bulacaklar.

Sadece bunlarla kalmayan Google, Essentials uygulamasının kullanıcıların kişisel tercihlerine göre özelleştirilebileceğini de belirtiyor. Kullanıcılar, ihtiyaç duymadıkları bölümleri kolayca kaldırarak uygulamayı kendi kullanım alışkanlıklarına göre şekillendirebilecekler.

Şu anda HP'nin belirli modellerinde ön yüklü olarak gelen Essentials uygulamasının, gelecekte daha fazla Windows dizüstü bilgisayarda kullanıma sunulması bekleniyor.