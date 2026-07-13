Microsoft, Windows'ta Güvenliğinizi Yapay Zekaya Emanet Ediyor

Microsoft, çok uzun bir tarihi olan işletim sistemi Windows için farklı bir strateji izlemeye başlıyor. Şirket, işletim sistemini siber saldırılara karşı korumak için yapay zekayı devreye almaya başladı. Şu anda uygulanmaya başlanan bu yeni sistemle birlikte Windows kullanıcılarının güvenliği büyük ölçüde yapay zekaya emanet edilmiş olacak.

Microsoft'un Yeni Güvenlik Sistemi MDASH Nedir?

Microsoft'un Windows güvenliğinin merkezine alacağı yeni güvenlik sistemi MDASH (Agent Tabanlı ve Çoklu Model Odaklı Tarama Sistemi), Windows'un kaynak kodunu incelemek için kullanılacak. Bu incelemeler sonucunda olası güvenlik açıklarını bulmaya çalışacak. Bulunan açıkların yanlış tespit olup olmadığının bulunması içinse özel bulut altyapısı kullanacak.

Yapay zeka destekli bu yeni sistemle amaçlanan şey, açıkları bilgisayar korsanlarından önce bulmak. Böylelikle söz konusu açıklar daha kullanıcılar için risk oluşturmaya başlamadan önce hızlıca bir güvenlik güncellemesi yayınlanması ve herkesin güvende kalmasının sağlanması hedefleniyor. Bu noktada aslında insan personellerin üzerindeki yükün de hafiflemesi amaçlanıyor.

MDASH Nasıl Çalışacak?

MDASH, ChatGPT gibi sohbet botları ile konuşurkenki gibi tek bir prompt (komut) ile çalışmıyor. En gelişmiş büyük dil modelleri ile özelleştirilmiş modeller bir arada kullanılıyor. Belirli bir görevi yerine getirmek için kendi başına karar alabilen ve planlama yapabilen agentlar, kodları tek tek analiz edecek.

Daha sonra "Bulunan açıklar yanılgıdan mı ibaret yoksa gerçekten de kullanıcılar için tehdit oluşturuyor mu?" sorusuna cevap arandığı bir doğrulama sürecinden geçilecek. Son olarak açığı kanıtlayacak kodlar yazacak. Burada tamamen bilgisayar korsanı gibi hareket geçecek. Tabii, onlardan farklı olarak kodları güvenli alanda (sandbox) çalıştırılacak.

Yapay Zeka, Güvenlik Tarafında İnsan Çalışanların Yerini mi Alacak?

Microsoft, bir süre önce 4 bin 800 çalışanı ile yollarını ayırmıştı. Bu gelişmenin ardından güvenlik tarafında yapay zekaya ağrılık vermesi ise direkt o soruyu akıllara getirdi: Microsoft, güvenlik gibi hassas bir alanda bile insan çalışanlarının yerine yapay zekaya mı güvenmeye başlıyor?

Sistemin kullanım amacına bakılacak olursa yapay zekanın güvenlik tarafında insanların yerini almak için kullanılmadığı, şirketin sadece işleri hızlandırma amacıyla bu sistemi devreye aldığı anlaşılıyor. Yani en azından güvenlik söz konusu olduğunda yapay zekayı insanların yerine koymak yerine onlara yardımcı olmayı hedefliyor. Yapay zeka, olası riskleri en baştan tespit edecek.

İnsan çalışanlar, yapay zeka tarafından işaretlenen kısımları inceleyecek ve önerilen düzenlemelerin Microsoft'un kalite standartları ile uyumlu olup olmadığını belirleyecek. Bu da bize gösteriyor ki teknoloji devinin yeni sisteminde yapay zeka, insanların daha çok denetleme kısmına ağırlık vermesini sağlayacak. Üzerlerindeki önemli bir yükten de kurtulmuş olacaklar.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse yapay zekanın eğlence aracı olarak sunulmasından ziyade bu tür amaçlar doğrultusunda kullanılmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bütün süreç yapay zeka tarafından yürütülmediği sürece -ki Microsoft da bunun sadece destek işlevi olduğunun altını çiziyor- çok önemli güvenlik açıklarının önceden bulunmasını ve bunların hızlıca düzeltilmesini sağlayabilir.