Xiaomi'nin 10.000 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! Tarih Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin yeni telefonu Redmi Turbo 6 Max'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Redmi Turbo 6 Max'in işlemcisi ve tanıtım tarihi ortaya çıktı. Mobil cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca önümüzdeki yılın başlarında tanıtılacak.

Redmi Turbo 6 Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

İddiaya göre Redmi Turbo 6 Max gücünü Dimensity 9600s işlemcisinden alacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadı. Dolayısıyla oyun performansı belli değil. Redmi Turbo 5 Max'te ise Dimensity 9500s işlemcisi mevcut. Fikir vermesi açısından bu işlemci, yoğun efektlere sahip aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 9500s işlemcisine sahip mobil cihazlarda Zenless Zone Zero 50 ile 60 FPS arasında, son yılların en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile ise 90 FPS'te oynanabiliyor. Bu oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda Redmi Turbo 6 Max'te en iyi grafikli mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecektir.

Cihazda oyun oynamanın yanı sıra video düzenleme gibi ağır işler de sorunsuz bir şekilde yapılabilecektir. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 3.7 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.3 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor ve daha yüksek performans sergiliyor. Bu arada Redmi Turbo 4 Pro'da Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor.

Redmi Turbo 6 Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunun 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Redmi Turbo 6 Max, bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Uzun pil ömrü sayesinde cihazı gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Böylece powerbank'e ihtiyaç duyulmayacak. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Redmi Turbo 5 Max'te 9.000 mAh batarya kapasitesi mevcut. Dolayısıyla yeni model, Redmi Turbo 5 Max'ten daha uzun bir pil ömrü sunacaktır. Bu arada önceki modelde 100W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 100W veya üzeri bir şarj hızı görebiliriz. Bu teknoloji sayesinde telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak.

Redmi Turbo 6 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Turbo 6 Max'in 2027 yılının ocak ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Güçlü işlemci, yüksek batarya kapasitesi, yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatelri üzerinde toplayan Redmi Turbo 5 Max, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

Redmi Turbo 6 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Redmi Note 15 serisi ve Redmi Note 14 serisi dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor ancak Redmi Turbo 5 Max satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Turbo 6 Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Redmi Turbo 6 Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Redmi Turbo 6 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Turbo 5 Max için 2.499 yuan (17 bin 360 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi Turbo 6 Max'in önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 2.600 yuan (18 bin TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 35 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Redmi Turbo 6 Max'in işlemcisi ve batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Telefonun güçlü işlemci sayesinde Wuthering Waves gibi çok kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Bu arada şu anda kullandığımda telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

Sosyal medyada biraz fazla zaman geçirdiğimde veya oyun oynadığımda telefonu gün içinde birden fazla kez şarj etmem gerekebiliyor. Bu da genel telefon kullanım deneyimimi olumsuz etkiliyor. Redmi Turbo 6 Max, yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacak. Böylece kullanıcılar cihazı gün içinde sık sık şar jetmek zorunda kalmayacak.