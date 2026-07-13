64 GB RAM'li Bilgisayar Tanıtıldı! 165Hz OLED Ekran ve Dahası

Lenovo, Legion R9000X'i tanıttı. Böyelce dizüstü bilgisayarın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Yalnızca 1,55 kg ağırlığında ve 15,5 mm kalınlığında olan laptopta AMD tarafından geliştirilen çok güçlü bir Ryzen işlemcisi bulunuyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Lenovo Legion R9000X'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 15,3 inç

15,3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

1600 x 2560 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Tepki Süresi: 0.3 ms

0.3 ms Renk Gamı: %100 DCI-P3

%100 DCI-P3 İşlemci: AMD Ryzen AI Max+ 392

AMD Ryzen AI Max+ 392 Ekran Kartı: Entegre AMD Radeon 8060S

Entegre AMD Radeon 8060S RAM: 64 GB

64 GB Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD Hızlı Şarj: 100W

100W Portlar: 2 x USB4, 1 x DisplayPort 2.1, 1 x USB-C, 2 x USB-A, 1 x HDMI 1 x SD 4.0 Kart Okuyucu ve 1 x 3.5 mm ses girişi

2 x USB4, 1 x DisplayPort 2.1, 1 x USB-C, 2 x USB-A, 1 x HDMI 1 x SD 4.0 Kart Okuyucu ve 1 x 3.5 mm ses girişi Wi-Fi 7: Destekliyor.

Destekliyor. Kamera: 5 MP

5 MP Ses: Dörtlü hoparlör sistemi

Dörtlü hoparlör sistemi Kalınlık: 15,5 mm

15,5 mm Ağırlık: 1,55 kg

Lenovo Legion R9000X'in Ekran Özellikleri Neler?

15,3 inç ekran büyüklüğüne sahip dizüstü bilgisayar, OLED ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 0.3 ms tepki süresi sunuyor. Yüksek yenileme hızı, Counter-Strike 2 ve Valorant gibi çevrim içi odaklı rekabetçi oyunlarda avantaj sağlıyor. 165Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterlidir.

Düşük tepki süresi sayesinde oyunlarda ve aksiyonun yoğun olduğu sahnelerde hareket bulanıklığı minimum seviyeye iniyor. Böylece rakipler daha net şekilde görülebiliyor. Bu arada OLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Dizüstü bilgisayarın ekranı yüzde 100 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Böylece renkler hem daha canlı hem de gerçeğe en yakın tonlarda görülebiliyor. Bu da hem oyunlarda hem de video düzenleme gibi profesyonel işlerde de önemli bir avantaj sağlanıyor. Bu arada bilgisayarda dörtlü hoparlör sistemi de mevcut.

Lenovo Legion R9000X'in İşlemcisi Nasıl?

Lenovo Legion R9000X gücünü AMD Ryzen AI Max+ 392 işlemcisinden alıyor. Zen 5 mimarisine sahip olan bu işlemcide 12 çekirdek mevcut. Bu mimari, bir önceki nesle kıyasla daha yüksek performansa ve daha iyi bir güç verimliliğine sahip. Normalde 3.2 GHz hızında çalışan işlemci, yük altında 5.0 GHz hıza kadar ulaşabiliyor.

Bilgisayar boşta dururken, internette gezerken veya sistemi zorlamayacak işler yaparken işlemci 3.0 Ghz civarında hızda çalışıyor. Bu sayede gereksiz güç tüketimi önleniyor. Oyun oynarken veya video düzenleme yaparken işlemci otomatik oalrak turbo moduna geçiyor. Böylece çok daha yüksek bir performans elde ediliyor.

Söz konusu işlemci, AMD tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Transistörler arasındaki mesafe azaldıkça işlemcideki akım daha az güç tüketerek hareket ediyor. Bu da işlemcinin yüksek hızlara ulaşırken bile rakiplerine göre daha az ısınmasını sağlıyor. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Lenovo Legion R9000X'in Ekran Kartı Nasıl?

Lenovo'nun yeni dizüstü bilgisayar modelinde AMD Radeon 8060S entegre GPU bulunuyor. 2.90 GHz hıza ulaşabilen entegre ekran kartında RDNA 3.5 mimarisi mevcut. Bu mimari, önceki nesle kıyasla daha yüksek performansa ve daha iyi bir güç verimliliğine sahip. Bu ekran kartı, Counter Strike 2 ve Valorant dahil olmak üzere pek çok oyunu çalıştırabiliyor.

Lenovo Legion R9000X'te Hangi Portlar Bulunuyor?

Lenovo Legion R9000X'te yer alan portlar arasında iki adet USB4, bir adet DisplayPort 2.1, bir adet USB-C, iki adet USB-A, bir adet HDMI, bir adet SD 4.0 Kart Okuyucu ve bir adet 3.5 mm ses girişi bulunuyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca Wi-Fi 7 teknolojisini destekliyor. Wi-Fi 7, Wi-Fi 6 teknolojisine kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor.

Lenovo Legion R9000X Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Lenovo'nun bilgisayarları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Lenovo Legion R9000X'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Lenovo Legion R9000X'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

Lenovo Legion R9000X'in Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo Legion R9000X için 20 bin 999 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 145 bin 869 TL'ye denk geliyor. Bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 175 bin TL civarında olabilir. Lenovo Legion R9000X'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Lenovo Legion R9000X'in ekran özelliklerinden işlemciye kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu belirteyim. Bunun en büyük nedeni ise bu ekran çok canlı renklere sahip olması hem de siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi. Bu arada yüksek yenileme hızı da önemli avantaj çünkü akıcı erka ndeneyimi elde edilmesini sağlıyor.