BYD Qin Max Duyuruldu! Eksi 30 Derecede Bile Çok Hızlı Şarj Oluyor

BYD, mevcut Qin L modelinin üzerinde konumlanan yeni sedan modeli Qin Max'i resmen duyurdu. Yüksek hızlı şarj teknolojisi ile ön plana çıkan bu otomobilin üzerinde çalışıldığı ilk olarak Aralık 2025'te resmî kayıtlarda görülmesi ile öğrenilmişti. Şirketin son yaptığı açıklama ise bu arabayı doğrulamış oldu.

BYD Qin Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Uzunluk: 4866 mm

4866 mm Genişlik: 1880 mm

1880 mm Yükseklik: 1495 mm

1495 mm Aks Mesafesi: 2820 mm

2820 mm Güç Aktarma Seçenekleri: Şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tam elektrikli (BEV)

Şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve tam elektrikli (BEV) PHEV (Hibrit) Motor Özellikleri: 1,5 litrelik atmosferik motor (74 kW) ve elektrik motoru (175 kW)

1,5 litrelik atmosferik motor (74 kW) ve elektrik motoru (175 kW) PHEV Batarya Tipi: Lityum demir fosfat (LFP) batarya

Lityum demir fosfat (LFP) batarya BEV (Elektrikli) Motor Seçenekleri: 120 kW ve 240 kW olmak üzere iki farklı motor seçeneği

120 kW ve 240 kW olmak üzere iki farklı motor seçeneği BEV Batarya Kapasiteleri: 52.868 kWh ve 64.315 kWh

52.868 kWh ve 64.315 kWh BEV Menzil Değerleri: CLTC standartlarına göre 530 km ve 630 km

CLTC standartlarına göre 530 km ve 630 km Batarya Teknolojisi: BYD ikinci nesil Blade Batarya

BYD ikinci nesil Blade Batarya Şarj Teknolojisi: Flash Şarj (Hızlı Şarj) teknolojisi

Flash Şarj (Hızlı Şarj) teknolojisi Normal Koşullarda Şarj Performansı: 5 dakikada %10'dan %70'e, 9 dakikada %10'den %97'ye şarj imkânı

5 dakikada %10'dan %70'e, 9 dakikada %10'den %97'ye şarj imkânı Eksi 30 Derecede Şarj Performansı: Normal şarj süresine kıyasla sadece 3 dakikalık artış

BYD Qin Max'in Motor Seçenekleri Neler?

BYD Qin Max, hibrit ve tam elektrikli olmak üzere iki farklı sürümle gelecek. PHEV (Şarj Edilebilir Hibrit) versiyon, sizin de tahmin edebileceğiniz gibi hem içten yanmalı hem elektrik motorunu bir arada sunacak. 74 kW'lık (yaklaşık 100 beygir) 1,5 litrelik atmosferik benzinli motora 175 kW güç (238 kW) üreten bir elektrik motoru eşlik edecek. Arabada uzun ömürlülük ve güvenlik açısından avantajlı olan LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya kullanılacak.

BEV (Tam Elektrikli) versiyonda 120 kW (163 beygir) ve 240 kW (326 beygir) güç üreten iki elektrik motoru seçeneği suunulacak. Bu da onun şehir içinde kullanım için ideal bir güce sahip olacağı anlamına geliyor. Bu arada söz konusu sürümün 52.868 kWh ve 64.315 kWh kapasiteli batarya seçenekleri ile geleceğini, CLTC standartlarına göre sırasıyla 530 km ve 630 km menzil seçenekleri ile sürücülerin karşısına çıkacağını belirtelim.

BYD Qin Max'in Şarj Hızı Ne Kadar Olacak?

Yeni otomobilde BYD'nin ikinci nesil Blade bataryası ve hızlı şarj teknolojisi kullanılacak. Böylece araba da yüzde 10 seviyesinden 70 seviyesine 5 dakikada, 97 seviyesine ise 9 dakikada ulaşabilecek. Bilindiği üzere soğuk havalarda bu performanstan ödün verilebiliyor ama bu aracın şarj süresi, eksi 30 derece gibi oldukça düşük sıcaklık seviyelerinde bile sadece 3 dakika uzayacak.

BYD Qin Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

BYD Qin Max'in fiyatı henüz açıklanmadı fakat Qin L'den 33 mm daha uzun ve genel olarak onun üzerinde konumlandırılan bir model olduğunu, ikinci nesil Blade batarya gibi önemli özelliklerin bulunduğunu göz önüne alacak olursak yeni otomobilin fiyatı 120 bin yuan (833 bin 696 TL) civarında olabilir. Konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadığını, farklı fiyatla satılabileceğini not düşelim.

BYD Qin Max Türkiye'de Satılacak mı?

Bilindiği üzere BYD'nin Manisa'da kuracağı söylenen fabrika çok uzun bir zaman boyunca konuşuldu. Bu yıl ise söz konusu fabrikanın askıya alındığı duyuruldu. BYD Türkiye, bu açıklamanın gelmesinden birkaç gün sonra müşterilere sorunsuz hizmet verilmeye devam edileceğini açıklayarak bundan sonraki yol haritasını paylaştı ama bu durum, yerli üretim avantajının ortadan kalktığı gerçeğini değiştirmiyor. Fabrika sözüyle aldığı o vergi avantajını kaybetmesi ve fiyat avantajından yararlanamayacak olması gibi sebeplerle en azından yakın zamanda Qin Max gibi yeni modellerin Türkiye'ye getirilmesi pek olası görünmüyor.

Editörün Yorumu

BYD Qin Max'in en büyük artısının hızlı şarj olacağını düşünüyorum. Araçta ikinci nesil Blade batarya yer alacak olması sayesinde yüzde 10-97 şarj süresi sadece 9 dakika olacak. Bu da arabanın şarj olması için çok fazla beklenmesine gerek olmayacağı anlamına geliyor. Tabii, eksi 30 derecede bile şarj süresinin yalnızca 3 dakika uzamasını unutmamak gerek. Özellikle şehir içi ağırlıklı kullanacak olanlar, sadece bu ikisi için bile arabayı değerlendirebilir.