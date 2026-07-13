Tablet Gibi Telefon Geliyor! Çok Güçlü İşlemci ve Dev Bataryası Var

OPPO, yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Find N7 Wide'ın işlemcisi ve batarya kapasitesi ortaya çıktı. Geniş ekranı sayesinde tablet benzeri deneyim sunacak telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

OPPO Find N7 Wide'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

İddiaya göre OPPO'nun geniş ekranlı katlanabilir telefonunda Snapdragon 8 Elite Gen 6 bulunacak. Henüz tanıtılmayan bu işlemci, sekiz çekirdekten oluşacak. Bu arada Snapdragon 8 Elite Gen 5'te 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 henüz tanıtılmadığı için oyun performansı henüz belli değil. Fikir vermesi açısından Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Bu işlemciye sahip cihazlarda battle royale oyunu PUBG Mobile ve MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang ortalama 120 FPS'te oynanabiliyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda OPPO Find N7 Wide'da en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabilecektir. Katlanabilir telefonda video düzenleme gibi ağır işler bile sorunsuz bir şekilde yapılabilecek.

Snapdragon 8 Elite Gen 6'nın 2 nm üretim süreciyle geliştirilmesi bekleniyor. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir. 2 nm işlemci, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Yüksek verimlilik, pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor.

OPPO Find N7 Wide'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

İddiaya göre geniş ekrana sahip katlanabilir telefon OPPO Find N7 Wide, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite sayesinde katlanabilir telefon uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.

Bu arada OPPO Find N6'da 6.000 mAh batarya kapasitesi, 80W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni katlanabilir telefon, 80W veya üzeri kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir. Find N7 Wide'da ayrıca kablosuz hızlı şarj teknolojisi de yer alabilir.

OPPO Find N7 Wide Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find N7 Wide'ın 2027 yılının ilk çeyreğinde yani ocak, şubat veya mart ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO Find N6, 2026 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find N7 Wide Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Find N6 ve Reno 15 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find N7 Wide'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut. Find N7 Wide'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadığını belirtelim.

OPPO Find N7 Wide'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find N6'nın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 179 bin 999 TL'ye satılıyor. Find N7 Wide'ın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni katlanabilir telefon, 185 bin TL civarında bir fiyata satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak OPPO Find N7 Wide'ın işlemcisi dikkatimi çekti. Cihazın bu güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini belirteyim. Bu arada geniş ekrana sahip katlanabilir telefonda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olacağını düşünüyorum.