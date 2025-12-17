Windows'ta Büyük Değişim! Düz Kopyala-Yapıştır Devri Bitiyor

Microsoft, Windows'un her bir temel özelliğine yapay zekayı entegre etme konusundaki ısrarcı tutumunu sergilemeye devam ediyor. Paint, Not Defteri ve daha birçok uygulamasına yapay zeka destekli özellikler getiren ve Copilot'un kullanımını yaygınlaştırmak adına kullanıcılara mümkün olan her an yapay zeka asistanını kullanmayı öneren şirket, şimdi de pano özelliğini yeniliyor.

Windows'un Pano Özelliğine Yapay Zeka Desteği Geliyor

Microsoft'un yeni patentine göre şirketin yapay zeka destekli asistanı Copilot, Windows'un pano özelliğine doğrudan entegre edilecek. Windows 11 kullanıcıları, sırasıyla Control + C ve Control + V tuşlarını kullanarak kopyalayıp yapıştırdığı metin ve görselleri yeni özellikle birlikte çok farklı şekillerde yapıştırma imkânı elde edecek.

Gelişmiş yapıştırma özelliği, kopyalanan veri türünü yapay zeka ile farklı şekillere dönüştürmeyi mümkün hâle gelecek. Panoya entegre edilecek Copilot sayesinde kopyaladığınız görselleri yapıştırmadan önce arka planını kaldırabileceksiniz. Hatta bir metni tablo olarak dahi yapıştırabileceksiniz.

Kullanıcıların panoda yer alan metin ya da görselleri nasıl yapıştıracağı konusunda neredeyse hiçbir sınırlama olmayacak. Bunun nedeni, kullanıcılara talimat belirtme imkânının sunulacak olması. Windows 11 kullanıcısı, panoya kopyalanan herhangi bir programlama dilinde yazılmış kodları dahi farklı bir dile çevrilmiş olarak yapıştırabilecek.

Bu özellik şu anda Microsoft PowerToys üzerinden Windows + Shift + V kısayolu kullanılarak denenebiliyor ancak gelişmiş özelliklere erişim için API anahtarı girilmesi şart koşuluyor. Şimdilik test aşamasında olan özelliğin yakın gelecekte bütün Windows 11 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulup sunulmayacağı şimdilik belli değil. Teknoloji devi, bu özelliği tamamen ücretsiz ya da ücretli sunmak yerine gelişmiş özellikleri ücretli abonelerle sınırlı tutup temel kullanımları ücretsiz olarak sunmayı tercih edebilir.