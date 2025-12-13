Google'ın Efsane Özelliği Türkiye'de! Tek Tıkla Sanat Eseri Yapıyor

Google Fotoğraflar, sadece fotoğraf depolama ve yönetme yeri olmaktan uzaklaşıyor. Yapay zeka destekli yeni özelliklerle birlikte zaten başlangıçtaki hâlinden çok farklı bir hâle gelen uygulama şimdi de fotoğraflarınıza farklı stiller eklemenize imkân tanıyor. Böylece sosyal medyada paylaşabileceğiniz oldukça ilgi çekici görsellere sahip olabiliyorsunuz.

Google Fotoğraflar'a Remix Özelliği Eklendi

Google Fotoğraflar uygulamasında bu yaz test etmeye başladığı remix özelliğini daha fazla ülkede kullanıma sunuyor. Bu özelliğe artık Türkiye başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Brezilya, Mısır, Enzonedya, Filipinler, Pakistan, Meksika, Japonya, Hindistan, Kolombiya ve Bangladeş'te erişim sağlanabiliyor.

Google'ın bu yeni özelliği, üretken yapay zeka desteği sayesinde fotoğraflarınıza dört farklı seçenek arasından birini kullanarak stil eklemenizi sağlıyor. Mevcut seçeneklerden ilki, üç boyutlu animasyon stilini kapsıyor. Bu stil, fotoğrafınızdaki kişileri ve nesneleri sanki üç boyutlu bir animasyon filminden fırlamış gibi gösteriyor.

Anime stili, fotoğraflarınızı Japonya'nın ünlü sanat tarzına dönüştürüyor. Anime stili dolayısıyla görsellerde yer alan kişilerin gözleri daha büyük hâle geliyor. Bununla birlikte özellikle ağaçlar, yollar, binalar ve genel olarak çevre oldukça görkemli bir çizim tarzıyla sunuluyor. Duygular ise daha çok ön plana çıkıyor.

Üçüncü seçenek, fotoğrafları eskizlere dönüştürüyor. Bu stil, fotoğraftaki tüm renkleri kaldırıyor, ana hatları ve gölgeleri öne çıkarıyor. Fotoğraf sanki bir kamera ile çekilmemiş de çok yetenekli bir sanatçının kaleminden hızlı bir şekilde karalanmış gibi gösteriyor. Çizgi roman sevenler için de bir seçenek mevcut. Bu dördüncü seçenek, fotoğraftaki kişileri sanki bir çizgi romanın parçasıymış gibi yansıtıyor.

Bu yeni özelliği kullanmak için Google Fotoğraflar uygulamasını açıp oluşturma kısmına gidebilir ve remix seçeneğine dokunabilirsiniz. Daha sonra fotoğrafınızı belirleyip mevcut stiller arasından bir seçim yaparak istediğiniz o görsele kavuşabilirsiniz. Bu arada Google Fotoğraflar'ın yeni video düzenleme araçlarına da göz atmak isteyebilirsiniz.