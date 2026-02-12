Windows'ta Artık Tek Komutla Uygulama Bulup İndirilebiliyor

Microsoft, son yayınladığı duyuruda Windows işletim sistemindeki yenilikleri duyurdu. Bunların arasından en çok öne çıkan ise Store CLI oldu. Yeni özellik, Microsoft'un uygulama mağazasın girmeden tek bir komutla istediğiniz herhangi bir uygulamayı yüklemenize olanak tanıyor.

Windows'ta Artık Tek Komutla Uygulama Yüklenebiliyor

Windows kullanıcıları, tek bir komut girerek uygulama yükleme imkânına sahip hâle geldi. Bu özellik sayesinde terminal (Komut İstemi / CMD veya PowerShell) üzerinden uygulamalar aramak ve indirmek oldukça kolay bir hâle geldi. Çalışma biçimi bakımından esasında WinGet komutu ile hemen hemen aynı sayılır ancak birkaç önemli farkı bulunuyor.

Bu yeni komut sadece Microsoft Store'da mevcut uygulamaları bulmanızı sağlıyor. WinGet ise mağaza dışındaki uygulamaları da doğrudan tek komutla indirmenizi sağlıyor. Bu komut, mağazadaki uygulamalara hızlı bir erişim sağlamanıza yardımcı olurken WinGet ise araştırma yapmanızı gerektiriyor.

Windows'un Yeni Store CLI Komutları Neler?

Uygulama arama: "store: browse-apps"

"store: browse-apps" Uygulama yükleme: "store install"

"store install" Uygulama güncelleme: "store update"

Store CLI komutlarını kullanmaya başlamak için Microsoft Store'un bilgisayarınızda yüklü ve etkinleştirilmiş olması gerekiyor. Bu şartı karşılıyorsanız siz de terminal üzerinden uygulama arama ve indirme işlemlerini gerçekleştirmeye başlayabilirsiniz. Aklınızda eğer bir uygulama yoksa "store browse-apps" komutunu kullanabilirsiniz. Kategori, popülerlik ya da dil gibi filtrelerle arama yapabilirsiniz.

Şirketin uygulama mağazasını açmadan uygulama yüklemeye başlamak için "store install" komutunu deneyebilirsiniz. Sayfadan sayfaya geçmeden uygulama güncellemenin de mümkün olduğunu belirtelim. Öyle ki "store update" komutunu kullanarak uygulamalarınızı en son sürüme güncelleyebilirsiniz. Bu komutlarla ilgili eğer kafanıza herhangi bir soru işareti takılırsa "store --help" komutunu kullanarak tüm komutları listeleyebilirsiniz.

Bu yenilik elbette ki kullanıcı arayüzü olmadığı için sizin için pek bir anlam ifade etmeyebilir ancak bir kez kullanmaya başladıktan sonra bırakmanız oldukça zorlaşıyor. Dolayısıyla yeni komutlara bir şans vermek isteyebilirsiniz. Bir süre denedikten sonra size göre olup olmadığına karar verebilir, uygulama yüklemek için hangi yöntemi tercih edeceğinizi belirleyebilirsiniz.