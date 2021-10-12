Withings ScanWatch EKG Desteğine Sahip İlk Hibrit Saat Oldu

Withings tarafından CES 2020 sırasında tanıtılan ScanWatch, akıllı saatler ile geleneksel saatler arasında yer alan bir hibrit saat olarak, elektrokardiyogram ve kandaki oksijen sensörü için FDA onayı alan ilk hibrit saat unvanını kazanmayı başardı. Cihazın lansmanından neredeyse iki yıl sonra yapılan bu duyuru, pek çok kullanıcı için önemli sağlık özelliklerini beraberinde getiriyor.

Withings ScanWatch EKG ve SpO2 için FDA Onayı Aldı

Son dönemlerde akıllı saatlerde oldukça yaygın bir şekilde yer almaya başlayan EKG ve SpO2, giyilebilir cihazlardaki sağlık yeteneklerini bir adım ileriye taşıyor. FDA, tıbbi bir durumu tespit ettiğini iddia eden özellikler için kendi onayının alınmasını ise zorunlu tutuyor.

Bu noktada Withings ScanWatch modelinde yer alan EKG atriyal fibrilasyonu, SpO2 sensörü ise uyku apnesini tespit edebildiğini iddia ettiği için, bu yeteneklerin doğrulanması için FDA onayına ihtiyaç duyuyordu. Şimdi, aradan geçen neredeyse iki yıllık sürenin ardından onayların alındığı resmi olarak açıklandı.

Withings tarafından yapılan açıklamaya göre ScanWatch'un yetenekleri, iki farklı klinik alışma ile doğrulandı ve saat, halihazırda belirli Alman hastanelerinde Covid-19 hastalarını uzaktan takip edebilmeye yardımcı olmak için kullanılıyor.

ScanWatch gelişmiş akıllı saat özelliklerini geleneksel saatlerin tasarımı ile sunduğu için şu sıralar fazla örneği bulunmayan hibrit saat sınıflandırması içerisinde yer alıyor. Malzeme tarafında paslanmaz çelik kasa ve safir cam gibi detaylarla birlikte üst sınıf bir hissiyat sağlarken, içerisinde dairesel bir dijital ekran sahip.

Teknik tarafta ise adım takibi, elektrokardiyogram ve kandaki oksijen seviyesi sensörü gibi detaylar öne çıkıyor. Yaklaşık otuz tip egzersizi takip edebilen model, bu etkinlikleri GPS ile haritalandırabiliyor ve 5 ATM su dayanıklılığı ile su egzersizlerine de imkan tanıyor. Ayrıca tüm bu özellikler, otuz günlük tahmini batarya ömrü ile birlikte geliyor.

FDA onayı ile birlikte yurt dışında satışa hazırlanan ScanWatch, 38mm için 279 dolar ve 42mm için 299 dolar başlangıç fiyatına sahip. Modelin önümüzdeki kasım ayının başında fiziksel ve çevrim içi mağazalar aracılığı ile kullanıcılarla buluşacağı ifade ediliyor.