206 TL Değerindeki Oyun Ücretsiz Oldu! Strateji Sevenler Kaçırmasın

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Epic Games, Knightica'yı ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Normalde 206 TL'ye satılan oyunu kampanya devam ettiği sürece herhangi bir ücret ödemeden alıp oynayabilirsiniz. Sıra tabanlı savaşları otomatik savaş sistemiyle birleştiren yapımda kendi ordunuzu kurabilir ve düşmanlara karşı mücadele verebilirsiniz.

Knightica Ne Zamana Kadar Ücretsiz?

Knightica, 19 Kasım 2026 saat 19.00'a kadar Epic Games'te ücretsiz. Bu tarihe kadar oyunu kütüphanesine ekleyenler ise herhangi bir ücret ödemeyecek. Kampanya sona erdiğinde de oyun sizde kalmaya devam edecek ama o zamana kadar fırsatı değerlendirmezseniz hakkınızı kaybedeceksiniz. Oyunu oynamak içinse 206 TL ödemeniz gerekecek.

Knightica Nasıl Bir Oyun?

Strateji oyunları arasında konumlanan Knightica, sıra tabanlı savaşları roguelike mantığıyla birleştiren bir savaş oyunu. Roguelike türünde her yeni başlangıçta farklı karşılaşmalar ve seçimler karşınıza çıkıyor. Başarısız olduğunuzda ya da yeni bir oyuna başladığınızda ise önceki oyundaki ordunun aynısını kullanmak zorunda kalmıyorsunuz.

Savaşlarda askerleri tek tek yönetmek yerine ordunuzu önceden hazırlama imkânına sahipsiniz. Farklı özelliklere sahip birlikleri bir araya getirerek birlikte savaşmalarını sağlayabiliyorsunuz. Yaşayan ölülerden oluşan bir ordu kurmak da büyücülerin yeteneklerinden faydalanmak da mümkün.

Oyunda ilerledikçe daha güçlü düşmanlarla ve farklı savaş senaryolarıyla karşılaşıyorsunuz. Boss savaşlarında özel yeteneklere sahip güçlü rakipleri yenmeniz gerekiyor. Arena modunda efsanevi düşmanlara karşı mücadele edebiliyor ve farklı orduları deneyebiliyorsunuz. Sonu gelmeyen düşmanlara karşı hayatta kalmaya çalıştığınız ayrı bir mod da mevcut.

Knightica'nın Fragmanı

Knightica'nın Sistem Gereksinimleri Neler?

Bileşen Minimum Gereksinim İşletim Sistemi Windows 10 64-bit İşlemci Intel Core i3 veya AMD eşdeğeri RAM 4 GB Ekran Kartı Intel UHD Graphics 630 Depolama 4 GB kullanılabilir alan

Knightica Kimlere Göre Bir Oyun?

Knightica, savaşmak için sürekli tuşa basmakla uğraşmak istemeyen, farklı birlikler deneyerek yeni şeyler keşfetmek isteyen oyunculara hitap ediyor. Her karakter için farklı geliştirme seçenekleri bulunması, ordusunu sürekli değiştirmek isteyenlere çeşitli alternatifler sağlıyor.

Ekonomiye yatırım yapmak, askerleri geliştirmek veya büyülerden faydalanmak gibi farklı stratejiler izleyebiliyorsunuz. Savaştan önce doğru birlikleri seçmek ve aralarındaki uyumu sağlamak da oyunun temel oynanış mantığını oluşturan unsurlar arasında yer alıyor.

Knightica'yı Kimler Sevmeyebilir?

Savaş sırasında karakterlerini doğrudan kontrol etmek isteyenler, Knightica'nın otomatik savaş sisteminden hoşlanmayabilir. Birliklerin istatistiklerini ayrıntılı biçimde karşılaştırmayı seven oyuncuların da bazı mekaniklerle ilgili şikâyetleri söz konusu. Eğer bunlar sizin için ciddi problem değilse muhtemelen Knightica hakkında olumsuz düşünceleriniz olmayacaktır.

Editörün Yorumu

Knightica'nın ücretsiz sunulmasını özellikle savaşların otomatik gerçekleştiği oyunları sevenler açısından kaçırılmaması gereken fırsat olarak görüyorum. Oyunun farklı birlikleri bir araya getirerek yeni savaş stratejileri oluşturmanıza izin vermesi, tekrar oynanabilirlik açısından bence çok önemli bir avantaj sunuyor. Her oyunda aynı orduyu kullanmak yerine yeni kombinasyonlar denemeyi seviyorsanız oynanış açısından keyifli bir yapım olduğunu düşünebilirsiniz.