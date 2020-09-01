World of Warcraft Shadowlands Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Blizzard Entertainment, MMORPG türündeki World of Warcraft için yayımlanacak olan Shadowlands genişleme paketinin minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini açıkladı. Genişleme paketinin minimum sistem gereksinimlerinde SSD'ye ihtiyaç duyulması dikkat çekti. World of Warcraft Shadowlands sistem gereksinimleri ile ilgili detaylar haberimizde.

World of Warcraft Shadowlands Sistem Gereksinimleri Nedir?

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen devasa çevrim içi rol yapma oyunu World of Warcraft için yayımlanacak olan Shadowlands genişleme paketinin minimum sistem gereksinimlerinde SSD yer alıyor. Elbette oyunun genişleme paketi harddisk ile de oynanabilecek ancak yükleme ekranları çok uzun sürecektir. Bu da oyun keyfini önemli ölçüde olumsuz etkileyecek.

SSD'ler geleneksel sabit sürücülere yani harddisklere kıyasla inanılmaz derece daha hızlıdır. SSD'lerin belki de tek olumsuz tarafı harddisklere göre çok daha pahalı olmasıdır. Bu sebepten ötürü çoğu oyuncu günümüzde hala harddisk kullanmaktadır. Bu da yükleme ekranlarının daha uzun sürmesine neden olabiliyor. Görünüşe göre Blizzard, WoW oyuncularının SSD'ye geçmesini istiyor.

World of Warcraft Shadowlands minimum sistem gereksinimleri:

• İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

• İşlemci: Intel Core i5-3450 veya AMD FX 8300

• Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760, AMD Radeon RX 560 veya Intel UHD 630 (45W) ( DirectX 11 uyumlu 2GB VRAM ekran kartı)

• RAM: 4 GB (Entegre ekran kartı kullanılıyorsa 8 GB)

• Depolama Alanı: SSD, 100GB kullanılabilir alan

World of Warcraft Shadowlands önerilen sistem gereksinimleri:

• İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

• İşlemci: Intel Core i7-6700K veya AMD Ryzen 7 2700X

• Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1080 veya AMD Radeon RX Vega 65 ( DirectX 12 uyumlu 8GB VRAM ekran kartı)

• RAM: 8 GB

• Depolama Alanı: SSD, 100GB kullanılabilir alan

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından oynanan World of Warcraft'ın Shadowlands isimli genişleme paketi 27 Ekim'de yayımlanacak. Shadowlands genişleme paketinin minimum sistem gereksinimlerinde SSD'nin yer alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Genişleme paketinin sistem gereksinimleri ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.