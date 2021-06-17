World Wide Web Kaynak Kodu NFT Olarak Satışa Çıkarılıyor

World Wide Web kaynak kodu NFT olarak satışa sunuluyor. WWW'nin yaratıcısı Tim Berners-Lee, NFT akımına WWW'nin kodlarını da dahil ederek modern webin temelini açık artırmaya çıkarıyor.

World Wide Web Kaynak Kodu da NFT Olarak Satılacak

Piyasanın uzun bir süredir sessiz olmasını NFT çılgınlığının sona ermesinden kaynaklı olduğunu düşünüyorsanız bir daha düşünmenizde fayda var. World Wide Web'in yaratıcısı Tim Berners-Lee, orijinal kaynak kodunu NFT olarak satmaya hazırlanıyor. Modern webin temeli olarak bilinen WWW'nin kaynak kodu açık artırma ile satışa çıkarılıyor.

NFT, dijital hırsızlığın önüne geçmenin çok zor olduğu bir çağda hem sanatçılar hem de değerli bir eserin sahipleri için oldukça kullanışlı bulunuyor fakat bu aynı zamanda kripto para birimlerini destekleyen blockchain teknolojisine dayanıyor. Bu nedenle çevresel anlamda çok iyi bir çözüm olduğunu söylemek doğru olmayabilir. Ayrıca dolandırıcıların sayısının hiç azalacak gibi görünmediği bu çağda NFT adı altında çok fazla dolandırıcılık yapıldı.

Tim Berners-Lee'nin tek bir NFT altında dört farklı ögeden oluşan bir koleksiyonunu açık artırmaya çıkaracağı belirtildi. Bunlar WWW'nin 1990 ve 1991 kaynak kodu, kodun animasyonlu bir görsel versiyonu, Lee'nin kod ile ilgili özel bir yazısı ve kaynak koda özel oluşturulan dijital posterden oluşuyor.

Açık artırma, paylaşılan bilgilere göre Sotheby's müzayede evinde gerçekleşecek. Sotherby's resmi sitesinde yazının küçük bir bölümünü ücretsiz olarak okuma şansınız bulunuyor.

Berners-Lee, koda geri dönüp bakmanın oldukça eğlenceli olduğunu, dünya genelini kapsayan iş birliği sayesinde bu az sayıdaki kod satırının webin şu anki haline gelmesini sağladığını görmenin inanılmaz olduğunu söyledi.

Son olarak Berners-Lee'nin dijital olarak imzaladığı kaynak koduna sahip olmanın size internetin özel odasına erişmek için özel bir olanak tanımayacağını belirtmiş olalım. Bu, eserin telif hakkını size vermez.

Kodu satın alan kişi büyük bir olasılıkla o tarihlerde Berners-Lee ile iş birliği yapmış gibi hissedecektir fakat bunun haricinde World Wide Web kaynak kodu için en çok teklifi veren kişi herhangi bir avantaj elde edemeyecektir. Bunu en sevdiğiniz futbolcunun formanızı imzalaması gibi düşünebilirsiniz.