Doge NFT 4 Milyon Dolara Satıldı: En Pahalı Meme Oldu

En pahalı meme Doge NFT için rekor fiyat verildi. Gülümseyen Shiba Inu türü bir köpeğin ikonik resmi, değiştirilemez bir jeton veya NFT olarak satıldı ve bu sayede şimdiye kadarki en pahalı internet virali haline geldi.

"Doge" olarak bilinen köpek fotoğrafı, geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen açık artırma kapsamında, Twitter hesabı @PleasrDAO olan kimliği belirsiz bir alıcıya yaklaşık 4 milyon dolara satıldı.

Teklif sahibi, viral görsel için kripto para birimi Ether aracılığıyla ödeme yapmayı tercih etti. Aktarılan bilgilere göre açık artırma dahilinde 1.696'dan fazla Ether satıcının cüzdanına aktarıldı.

Merak edenler için Doge NFT'sinden gelen para, Shiba Inu köpeğinin gerçek sahibi olan Japon anaokulu öğretmeni Atsuko Sato'ya gitti. "Doge" viralinin satışı, dijital müzayede web sitesi Zora'da gerçekleşti.

En pahalı meme Doge NFT için rekor fiyat

Doge isimli köpek fotoğrafı, 2010'lu yılların başından beri Reddit ve Tumblr gibi internet forumlarında bir hayli popülerdi, ancak kripto para birimi Dogecoin'in yüzü olarak yeni zirvelere ulaştı.

Bilmeyenler için Dogecoin isimli dijital para bir şaka olarak başlatıldı, ancak son zamanlarda milyarderler Mark Cuban ve Elon Musk para birimini kucakladıkça değer kazandı. Küba ve spor takımı Dallas Mavericks ödeme olarak Dogecoin'i kabul etti. Musk, Twitter'da köpeğin Ay'daki bir resmini yayınlamak da dahil olmak üzere Dogecoin'i "göğe çıkardı".

69 sentlik zirve değere ulaşan dijital para Dogecoin, altı ay önceki 0,002 sentlik fiyatından yaklaşık yüzde 12.000 daha yüksek seviyelere çıkmayı başardı.

Dogecoin'e ek olarak alıcıların dijital bir varlığa sahip olmalarını sağlayan NFT'lerin popülaritesi de geçtiğimiz yıldan bu yana bir hayli yükselişte.

NFT nedir, nasıl satın alınır diye merak ediyor olabilirsiniz. Değiştirilebilir olmayan bir token olarak bilinen NFT, bir öğenin gerçekten türünün tek örneği olduğunu ve benzer değerde bir şeyle takas edilemeyeceğini ifade ediyor. Bu değiştirilebilir olmayan token, blok zincirdeki para birimini temsil ediyor.

Sanatçı Beeple'ın NFT eseri Mart ayında 69 milyon dolara satıldıknta sonra, Twitter'ın kurucu ortağı Jack Dorsey ise 3 milyon dolara Twitter'ın ilk tweet'ini satışa çıkarmıştı. Gamestop, bir NFT projesi için ekip oluşturduğunu duyurarak çoğunluğa katılan en son şirket oldu.