ChatGPT'nin Kötü Niyetli Versiyonu WormGPT, Dark Web'de Satılıyor!

Araştırmacılar, Dark Web'de satılan ve etik kısıtlamaların olmaması nedeniyle önemli bir tehdit oluşturan WormGPT adlı tehlikeli bir yapay zekâ aracı keşfetti. ChatGPT ve Google'ın Bard'ı gibi saygın yapay zekâ modellerinin aksine WormGPT, özellikle kötü niyetli amaçlar için tasarlanmış durumda.

Kötü amaçlı yazılımlarla ilgili bilgilere odaklanarak çeşitli veri kaynakları üzerinde eğitilen WormGPT, yapılan bir deneyde şüphelenmeyen bir hesap yöneticisini sahte bir fatura ödemeye zorlamak için oldukça ikna edici ve stratejik olarak etkili bir e-posta hazırlamayı bile başardı.

Aracın anonim geliştiricisi, kötü amaçlı yazılım saldırıları için kod yazma ve kimlik avı e-postaları oluşturma gibi yeteneklerini gösterdiği ekran görüntülerini yükledi.

WormGPT Bir Dizi Suça Dair Yardımcı Yapay Zekâ Görevi Görüyor

Bu yapay zekâ modeli ChatGPT'nin en büyük düşmanı olarak görülüyor ve kullanıcıların yasa dışı faaliyetlerde bulunmasını sağlıyor.

Europol hâlihazırda ChatGPT gibi büyük dil modellerinde bile dolandırıcılık, kimliğe bürünme ve sosyal mühendislik saldırıları için potansiyel kötüye kullanımlar konusunda uyarılarda bulunmuştu çünkü her ne kadar sayısız güvenlik testlerinden geçirilseler de bu yapay zekâ araçları da kötü niyetli amaçlar için zaman zaman kullanılabiliyorlar.

WormGPT'nin önüne nasıl geçileceği şimdilik meçhul ancak ilerleyen süreçte bu konuya dair gelişmeler göreceğimiz aşikâr.