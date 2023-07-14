ChatGPT'ye Bir Dava da FTC'den: Peki Neden?

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), yapay zekâ tabanlı sohbet botu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI hakkında bir soruşturma başlattı.

Soruşturma, veri toplama uygulamaları ve tüketicilere zarar verebilecek yanlış bilgilerin potansiyel yayılımı olmak üzere iki alana odaklanıyor.

FTC, OpenAI'ye 20 sayfalık kapsamlı bir mektup göndererek GPT-4 gibi büyük dil modellerinin geliştirilmesi, veri güvenliği önlemleri ve dil modellerinin eğitiminde kullanılan bilgilerin analizi ile ilgili belgeler talep etti. Ajans ayrıca OpenAI'nin verileri nasıl koruduğu ve üçüncü taraf erişimini nasıl engellediği hakkında da bilgi istiyor.

Bu soruşturma potansiyel olarak önemli bir davaya veya OpenAI'ye karşı katı düzenlemelerin uygulanmasına yol açabilir.

OpenAI ve ChatGPT'nin Karşı Karşıya Olduğu Tek Dava Bu Değil

Ayrıca OpenAI, ChatGPT ile ilgili başka bir davayla daha karşı karşıya. Ünlü komedyen ve yazar Sarah Silverman, yazarlar Christopher Golden ve Richard Kadrey ile birlikte OpenAI ve Meta (eski adıyla Facebook) aleyhine telif hakkı ihlali nedeniyle dava açtı.

OpenAI aleyhindeki şikayet, ChatGPT'nin talep üzerine yazarların kitaplarını özetleyebilmesine dayanıyor ve davacılar bunun telif haklarını ihlal ettiğini savunuyor.

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