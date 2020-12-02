Worms Rumble Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Sevimli ama bir o kadar da ölümcül tahta kurtları ile yıllardan sonra bir kez daha savaş alanlarının tozunu attıracağımız gün geldi. Geçtiğimiz aylarda duyurulmuş olan Worms serisinin yeni oyunu bugün itibarıyla çıkışını gerçekleştirdi. Team 17 de buna özel olarak Worms Rumble çıkış fragmanı ile karşımıza çıktı.

Bildiğiniz gibi Worms serisi sıra tabanlı strateji türünde bir seri olarak öne çıkmıştı. Ancak Worms Rumble ile bu sisteme veda edilecek. Otuz iki oyunculu arenalarda artık gerçek zamanlı Battle Royale savaşları bizleri bekleyecek. Yani artık hamlenizi yapmak için sıranın size gelmesini beklemek durumunda olmayacaksınız. Bazooka, Shotgun Holy Hand-Grenade gibi sevilenlerin yanı sıra mühimmat deposuna Hammerhead, Plasma Blaster ve Rocket kalkanı gibi yeni silah da eklenecek ve seviye atladıkça bu silahları da kullanabilir hale geleceksiniz. Haliyle düşman tahta kurtlarına daha fazla zarar verebileceksiniz. Oyunda ayrıca ister tek başınıza isterseniz de dört kişilik grubunuzla katılabileceğiniz Deathmatch, Last Squad Standing ve Last Worm Standing modları da olacak.

Worms Rumble oyununda bir de The Lab sistemi olacak. Bu sistem sayesinde, deneyim puanı ve oyun içi ödüller için katılımda bulunabileceğiniz sezonluk ve topluluk etkinlikleri, günlük meydan okumalar olacak. Kazandığınız deneyim puanları ve oyun içi krediler ile de yeni silah görünümleri, kıyafetler, aksesuarlar ve karakter tepkileri de açabileceksiniz. Ayrıca yeni oynanış mekaniklerini ve silahları da test etme imkanınız olacak. Bu sistem her hafta yeni bir mod beğeninize sunacak.

PC (Steam), PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilmiş ve çapraz platform desteğinin de sunulduğu oyun, bugün itibarıyla çıkışını gerçekleştirdi. Şu an için Missile Mall, Portal Park ve Transforming Towers olmak üzere üç harita bulunuyor ama önümüzdeki haftalarda ve aylarda yayınlanacak güncellemeler ve içerikler ile oyunculara daha fazlasının sunulacağının da sözü verilmiş durumda.

Worms Rumble Çıkış Fragmanı Eğlenceli Olmuş

Worms Rumble oyununun çıkışına özel olarak yayınlanan fragmanı, aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!