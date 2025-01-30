WWE ve Netflix arasındaki iş birliği her geçen gün biraz daha büyüyor. Eğlence devi, kurulduğu 1980 yılından itibaren ilk defa TV'de değil de tüm dünyadan erişilebilir olan tek bir dijital platformda yayın yapıyor. WWE'nin Netflix'teki macerası 6 Ocak'ta başladı ve WWE 2K oyunlarının platforma gelmesi ile farklı bir boyut kazanıyor. İşte detaylar!

WWE 2K Serisi Resmen Netflix’e Geliyor

Netflix, kütüphanesindeki binlerce dizi, film ve belgeselin yanı sıra iOS veya Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz mobil oyunlara da sahip. Örneğin ülkemizde aylık 149,99 TL'den başlayan paketlerden birine sahiip olursanız, platformda bulunan pek çok oyunu ücretsiz oynayabiliyorsunuz. Şimdi ise o oyunlara WWE'nin 2K serisi ekleniyor.

WWE ve Netflix iş birliği kapsamında WWE 2K oyun serisi bu sonbaharda Netflix Games'e geliyor. Netflix aboneleri, WWE 2K oyunlarını reklamsız ve ek ücret ödemeden oynayabilecek. Ancak burada önemli bir detay var. Söz konusu oyunlar 2015'te çıkan bir mobil sürüm hariç PC ve konsollar için çıkıyor.

Buradan yola çıkarak şirketin yeni bir mobil oyun piyasaya sürmeyi planladığını da söyleyebiliriz. Oyunun nasıl olacağı ya da insanları Netflix'e çekip çekmeyeceği ise şimdilik belirsiz. Netflix, daha önce Grand Theft Auto gibi büyük oyun serilerini platformuna eklemişti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Netflix'e gelecek mobil bir WWE 2K oyunu sizleri heyecanlandırdı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.