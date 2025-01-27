Alacaklıların Avuçları Kaşınmaya Başladı: X'in Borçları Satılıyor

Elon Musk, sosyal medya platformu X'i (eski adıyla Twitter) 2022 yılında 44 milyon dolar karşılığında satın almıştı. Şimdi ise Wall Street bankaları, X'in borçlarının bir kısmının satmaya başlıyor.

Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgilere göre bankalar, bu büyük borcu indirimli bir şekilde satmayı planlıyor. Bu doğrultuda da potansiyel alıcılarla görüşmelere devam ediliyor.

Musk'ın Davranışları X'e Olan Bakışı Karmaşıklaştırıyor

Normal koşullarda bankalar borçları uzun yıllar boyunca tutmuyor fakat Twitter, Musk tarafından satın alındıktan sonra inanılmaz değişime uğradı. Her şeyden önce platformun adı X olarak değiştirildi. Ayrıca reklamverenlerin büyük bir kısmı, sosyal medya platformdaki olumsuz değişikliklere tepki olarak X'i bıraktı.

WSJ kaynaklarına göre X'in mali durumu iyiye gidiyor ama sadece birkaç gün önce Elon Musk'ın çalışanlara gönderdiği bir e-postada "Kullanıcı büyümemiz durgun, gelirimiz iyi değil" ifadelerini kullandığı ileri sürülmüştü.

X'in sahibi Elon Musk'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninde yaptığı hareket de oldukça tepki toplamıştı. Bunun reklamverenlerin görüşüne ne kadar etkisi olacağı ise hâlâ merak konusu olmayı sürdürüyor.

Musk, dilediği şekilde hareket eden ve hareketleri ile sık sık gündeme gelen bir isim olduğu için onun davranışları X'i de etkiliyor. Üstelik bu sadece reklamverenlerin görüşünü etkilemekle sınırlı kalmıyor, kullanıcıların sosyal medya platformunu terk etmesine neden oluyor.

X'i Bırakan Kullanıcılar Rakip Platformlara Gidiyor

Hâlihazırda yükselişte olan birçok X rakibi bulunuyor. Platform kan kaybettikçe rakip platformlar kazanıyor. Meta dahi X krizinden faydalanarak rakip bir platform kullanıma sundu. İstatistiklere göre zamanında davranmanın karşılığını almaya başlamış da görünüyor.

Benzer yükseliş diğer rakiplerde de görülebiliyor. X'in artık eskisi gibi büyümediğini fark etmesi platformun geleceği açısından önemli. Bu sayede geçmişteki olası yanlış eylemleri yeniden gözden geçirip platformu kendi alanında bir kez daha zirveye çıkarabilir.