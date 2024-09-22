Elon Musk Pes Etti: X, Brezilya'da Geri Adım Atarak Mahkeme Emirlerine Uymaya Başladı!

Geçtiğimiz haftalarda temsilci atamadığı ve istenilen hesapları kaldırmadığı nedeniyle Brezilya'da yasaklanan X konu ile ilgili olarak ilk geri adımı attı. İddialara göre Elon Musk yönetimindeki platform, Güney Amerika bölgesindeki ülkeye temsilci atamak için çalışmalara başladı.

Elon Musk Yönetimindeki X, Yakında Brezilya'ya Temsilci Atadı ve Hükümetin İstediği Hesapları Kapattı!

Bilmeyenler için X, eylül ayının başında Brezilya hükümeti ile yaşadığı gerginlikle gündeme gelmişti. Ülkedeki yetkililer, temsilci atamayı reddetmesi ve dezenformasyonun yayılmasına engel olmadığı gerekçesiyle platforma erişim engeli getirmişti. Konu ile ilgili açıklama yapan Elon Musk, platformun yasaklanmasını eleştirmiş ve hükümetin taleplerini tekrardan reddetmişti. Ancak gelen son bilgilere göre Musk konu hakkındaki fikirlerini değiştirmiş durumda.

Sektörel kaynakların aktarımlarına göre X, Brezilya'daki mahkeme kararlarına uymak için çalışmalara başladı. Ünlü sosyal medya platformunun, kısa bir süre önce ülkeye bir temsilci atadığı, yetkililerin belirlediği ve dezenformasyon yaydığı iddia edilen hesapları kaldırdığı ve verilen para cezalarını ödediği bildiriliyor.

Ancak gelen bilgilere göre yasağın kalkması için sadece bunlar yeterli değil. Elon Musk yönetimindeki platformun ayrıca, Brezilya Yüksek Mahkemesi’nin talep ettiği bazı belgeleri 5 gün içinde sağlması gerekiyor. Uzmanlar, belgelerin de sağlanması durumunda ülkede X'in tekrardan erişime açılacağını söylüyor.

Peki siz bu konuda hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...