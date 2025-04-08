X, Yeni Platformuyla WhatsApp'a Rakip Olacak!

Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra bir sosyal medya platformundan daha fazlası haline gelen Twitter veya yeni adıyla X, bir süredir kullanıcılar arası iletişimi yeniden şekillendirecek bir adım atmaya hazırlanıyor. İddialara göre şirket, şimdi de WhatsApp alternatifi bir çevrim içi mesajlaşma ağı geliştiriyor.

Aktarılanlara göre firmanın XChat isimli yeni platformu, uçtan uca şifreleme başta olmak üzere sahip olduğu pek çok özellik bakımından WhatsApp için önemli bir rakip olacak.

Yeni Platform, X'in Yeni Mesajlaşma Ağı Olacak

Son dönemde X'i kendi tabirleriyle "her şeyin uygulaması" haline getirmeyi hedefleyen Elon Musk ve ekibi, kısa bir süre önce platforma bağlı olarak çalışan X Money ve X TV isimli yeni ödeme aracını ve dijital platformunu kullanıma sunmuştu. Son olarak ortaya çıkan sızıntılar, firmanın şimdi de X'e özel yeni bir mesajlaşma hizmeti geliştirdiğini gösteriyor.

Platformun mobil uygulamasında yapılan yeni kod analizleriyle gün yüzüne çıkan bilgilere göre, X şu anda kullanıcıları için uçtan uca şifreleme teknolojisi ile çalışan yeni mesajlaşma hizmetini test ediyor.

Yeni mesajlaşma alanının, mevcut DM sistemine benzer şekilde platform içinde yer alacağı ifade ediliyor. Ancak bu yeni bölüme erişim için kullanıcıların daha önceden belirlediği dört haneli bir PIN kodunu girmesi gerekecek. Platform ayrıca belirli aralıklarla kullanıcıların PIN kodunu değiştirmesini önerecek.

WhatsApp Benzeri Özelliklerle Geliyor

Yeni mesajlaşma hizmeti bunun yanı sıra, pek çok özelliği ile WhatsApp'tan esintiler taşıyacak. Kullanıcılar, yeni mesajlaşma ağı üzerinden dosya paylaşımı yapabilecek, bir mesajı okunmamış olarak işaretleyebilecek ve daha öncesinde gönderdiği mesajları herkes için silebilecek.

Musk ve ekibi, XChat ile birlikte platformun sahip olduğu DM hizmetini farklı bir boyuta taşıyarak, X'in sadece mikroblog platformlarıyla değil WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma ağlarıyla da rakip olmasını hedefliyor. Yeni hizmetin tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda ise henüz bir bilgi yok. Gelişmeler için takipte kalın!

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