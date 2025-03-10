Bakan Yardımcısı Açıkladı: X'ten Bilgi Talep Edildi!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından X veya eski adıyla Twitter, son birkaç saattir kullanıcılara kesintisiz hizmet verme konusunda problem yaşıyor. Öyle ki uygulamaya zaman zaman erişilemiyor. Firmanın CTO koltuğundaki Elon Musk, büyük bir siber saldırı olduğunu duyurmuştu. Kısa süre önce ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan da bir açıklama geldi.

Sayan: X'ten Bilgi Talep Edildi

Sayan, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından raporlanan kesinti ile ilgili olarak X'ten bilgi talep ettiklerini duyurdu. Bilmeyenler için Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, ülkemizdeki siber güvenlik olaylarına müdahale etmek, bu tür olayları engellemek ve siber tehditlerle mücadele etmek amacıyla faaliyet gösteren önemli bir kurum.

X (Twitter) servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldi. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz @TRCert tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X’den bilgi talep edildi. @TRCert ekiplerimiz süreci takip ediyorlar. — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) March 10, 2025

X'e erişim sorunları başlayınca Türkiye'deki kullanıcıların ilk aklına gelen sebep, platformun BTK tarafından engellenmiş olabileceği oldu. Ancak bu erişim problemi sadece ülkemizde değil, dünya genelinde yaşanıyor. Çevrim içi servislerin hizmet durumunu gösteren Downdetector adlı web sitesinde pek çok ülkedeki binlerce kullanıcıdan şikayet raporu geldiği görülüyor. X'e ne zaman tekrardan erişilebileceği ise şimdilik belirsiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? X'e erişebiliyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.