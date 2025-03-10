X (Twitter) Çöktü mü? X'e Neden Girilmiyor?

X ya da bir diğer adıyla Twitter çöktü mü? Popüler sosyal medya platformuna erişmeye çalışan kullanıcılar şu an paylaşımları görüntülemede sorun yaşıyor. Peki X'e neden erişilemiyor? Sosyal medya devi teknik bir sorun mu yaşıyor yoksa erişime mi engellendi? İşte detaylar!

X'e Çöktü mü?

Belirtmekte fayda var ki X ya da "nostaljik" adıyla Twitter'a giremiyorsanız bunun nedeni şirketin yaşadığı teknik bir problem. BTK'nın sitesinden sorguladığımızda karşımıza "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından uygulanan bir karar bulunamadı." yazısı çıktığı için bir erişim engeli olmadığını söyleyebiliriz.

Ayrıca Downdetector'ün Türkiye'ye ek olarak global sitesine bakacak olursanız X ile ilgili erişim şikayetlerinin hızla arttığını görebilirsiniz. Ayrıca henüz kesintinin nedeni açıklanmasa da bazı kullanıcıların X'e sorunsuz erişebildiği de söyleniyor. Bu durumda şirketin sorun her ne ise çözdüğünü söylemek mümkün.

Peki siz şu anda X'e erişebiliyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.