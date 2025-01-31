X, Uygulamayı TikTok'a Dönüştüren Özelliği Türkiye'de Sundu

En popüler sosyal medya platformlarından biri olan X, TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'nde yasak ile karşı karşıya kalmasını fırsata çevirmişti. Platform, özel bir dikey video özelliği duyurmuştu. Uygulamayı adeta TikTok'a dönüştüren özellik Türkiye'deki kullanıcılar için de sunuldu.

X'e Dikey Video Özelliği Geldi

X, kısa süre önce yaptığı paylaşm ile birlikte dikey video özelliğini Türkiye'de kullanıma sunduğunu duyurdu. Şu anda yalnızca sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı yeni özelliğe erişebiliyor. Çok yakında tüm kullanıcılar söz konusu özelliği kullanmaya başlayabilecek.

Yeni özellik ile birlikte uygulama arayüzünün alt kısmına yeni bir simge eklendi. Bu simge üzerinden TikTok'taki gibi dikey videolar izlenebiliyor. Kullanıcılar kaydırma işlemi yaparak videolar arasında kolayca geçiş yapabiliyor.

Telefonunuzda yüklü olan uygulamada henüz değişiklik olmadıysa yeni özelliğin nasıl göründüğüne aşağıdan bakabilirsiniz.

Video Sekmesi'nde 13 saattir gezinirken kendimi kaybetmişim, size artık bu özelliğin Türkiye’de de mevcut olduğunu söylemeyi unutmuşum! 🤣 pic.twitter.com/47mfPaN8oe — Türkiye (@XTurkiye) January 30, 2025

Dikey videolar bölümü sayesinde kullanıcılar artık video izlemek için akışında video aramak zorunda kalmayacak. Özelliğe yalnızca tek dokunuş ile erişilebiliyor olması da büyük avantaj sağlıyor.

TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanmasının hemen ardından böyle bir bölümün gelmesi ve bunun sadece ABD'de yaşayan kullanıcılara özel olarak sunulması, X'in TikTok yasağını kendi lehine çevirme girişimi olarak değerlendirilmişti.