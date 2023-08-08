X, Kullanıcılara Para Ödemeye Başladı: Gelir Paylaşımı Sistemi Nasıl İşliyor?

X, söz verdiği gibi gelir paylaşımı sistemi ödemelerini yatırmaya başladı.

Elon Musk'ın geçtiğimiz yıl satın aldığı X, eski adıyla Twitter, geçtiğimiz aylarda gelir paylaşımı sistemini duyurmuştu. Bu sistem, Twitter etkinliğinize ve belli başlı koşullara bağlı olarak Twitter tarafından tarafınıza aylık ödeme sağlamayı amaçlıyordu.

Ülkemizde ve birçok ülkede bugün itibari ile başlayan ödemelere yönelik kullanıcılar da ne kadar gelir elde ettiklerini paylaşmaya başladı.

X'in Gelir Paylaşımı Sistemine Dahil Olmak İçin Ne Gerekli?

X, gelir paylaşımı sistemime dâhil olabilmeniz için öncelikle Blue abonesi olmanızı şart koşuyor. Gereksinimler şu şekilde:

Blue veya Onaylı Kuruluşlar'a abonelik

Son 3 ay içinde en az 15 milyon görüntüleme

500 takipçi

Bu gereksinimleri karşıladığınız takdirde hesabınızın para kazanmasını aktif hâle getirebiliyorsunuz.

X'in Gelir Paylaşımı Sistemi Ne Kadar Kazandırıyor?

En çok merak edilen konu bu sistemin ne kadar kazandırdığı yönünde. Elbette bu durum hesaptan hesaba değişkenlik gösteriyor olsa da, görüntüleme sayısı ile kazancını paylaşan kişiler aracılığıyla ne kadar gelir elde edebileceğiniz kısmi olarak hesaplanabiliyor.

Şu ana dek ortaya çıkan veriler göz önünde bulundurulduğunda, X'in para kazanma için şart koştuğu minimum aylık 5 milyon görüntülemeye ulaştığınız bir senaryoda aylık ortalama 50 ila 75 dolar ödeme alabiliyorsunuz.

Twitter’dan ilk ödeme geldi. Geçen ay 6.5M görüntülenmeyle 2,133 TL kazanmışım Twitter’dan.



Twitch’ten şimdiye kadar kazandığım paranın 1/4’ü falan olması lazım. Ben ilk defa Elon Musk’tan razıyım ✍️ — Tropik (@aardabayram) August 8, 2023

Sabaha @elonmusk’ın gönderdiği parayla uyanmam şaka mı? pic.twitter.com/f3qe22wvGI — fatih kadir akın (@fkadev) August 8, 2023

X den ödemen geldi deyince pornom çıktı sandım abv Elon pic.twitter.com/Ka2iQiJlF7 — Tuna Akşen (@pintipanda) August 8, 2023

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