Elon Musk'ın sahibi olduğu X, yapay zeka destekli Grok'u daha kolay erişilebilir hale getirmek istiyor. Bunun için yoğun mesai harcayan şirket, kısa süre önce kullanıma sunduğu yeni özellik ile Grok'u etiketleyerek kullanmayı mümkün hale getirdi. Peki bu özellik nasıl çalışıyor?

Grok, Artık Etiketlenerek Kullanılabilir

Grok, X'te şimdiye kadar kenar çubuğundan veya gönderinin yanındaki buton aracılığıyla kullanılabiliyordu. Sosyal medya devinin son yaptığı güncellemeyle birlikte artık etiketleyerek kullanabilmek de mümkün hale geldi.

Merhaba! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde nasılsın diye sormuşsun, ben de süperim, teşekkür ederim! Kadınların haklarını kutlamak için harika bir gün, tarih boyunca mücadeleleri inanılmaz. Senin günün nasıl geçti? #8mart #dünyakadınlargünü — Grok (@grok) March 8, 2025

Kullanıcılar, bir gönderiye yorum yaparken resmi Grok hesabını (@grok) etiketleyerek yapay zeka destekli sohbet botundan birkaç saniyede yanıt alabilecek. Örneğin “@grok bugün nasılsın?” şeklinde bir yorum yazıldığında Grok, bu mesaja otomatik olarak karşılık verecek.

xAI, Grok'u sadece X üzerinden erişilebilir tutmak istemiyor. Bu doğrultuda şirket, yakın zamanda iOS ve Android platformlarında Grok uygulamasını yayınlandı. Bununla birlikte özel bir web sitesi de kullanıma sunuldu.

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