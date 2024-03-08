X'e Bir Güncelleme Daha Geliyor: Kelime Sayısı Gittikçe Artıyor!

X platformu, son günlerde yazı uzunluğu ile ilgili getirdiği yeni güncelleme ile dikkat çekiyor. Bu güncelleme ile artık kullanıcılar, 100 bin karakter ve 15 bin kelime sınırına sahip olacakları uzun makaleler paylaşabilecekler.

Bu özelliğikle beraber kullanıcıların platformda daha fazla zaman geçirmesi hedefleniyor. Ek olarak bu avantajdan sadece Premium Plus üyeleri faydalanabilecek. Şirket, bu sayede Premium Plus üyelik talebini de arttırmayı hedefliyor.

Yeni Güncelleme Neleri Kapsayacak?

Yeni özellikle birlikte, görüntü ekleme ve liste yapma gibi pratik, çeşitli metin düzenleme seçenekleri de kullanıcılara sunulacak. Özellikle gazeteciler ve bilim insanları gibi detaylı içerik üreticileri için çok kullanışlı bir fonksiyon olacağı düşünülüyor.

Şirket, uygulamadaki kelime sınırını arttırma çalışmalarına Elon Musk tarafından satın alınmadan önce zaten başlamıştı. İlk başta bu sınır 2 katına çıkarılmıştı. Musk’ın geçtiğimiz yaz konuyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından bu konudaki çalışmalarına hız verdi.

Bu güncellemeyle beraber kullanıcılar fikir ayrılığı yaşıyor. Bir kısmı işlevsel olduğunu düşünürken diğer kısım uygulamanın asıl amacından sapacağını düşünüyor.